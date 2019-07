Corte superior de Nueva Jersey. | Fuente: Captura

Un joven de 16 años que violó y grabó la agresión contra una adolescente de su misma edad fue defendido por el juez que revisó su audiencia. El magistrado de Nueva Jersey, identificado como James Troiano, de 70 años, señaló que el agresor viene de “buena familia” y que puede ingresar a una universidad de renombre.

La noticia, revelada por The New York Times, indica que el juez apuntó que el acusado no debería ser procesado como adulto ya que lo que el cometió fue un “abuso” y no una violación. Los hechos ocurrieron a finales de julio del año pasado y salió a la luz tras los argumentos de Troiano.

Según pudo constatar el medio local, los hechos ocurrieron durante una fiesta. La joven de 16 años fue grabada de espaldas, con el torso expuesto y la cabeza colgando. El agresor compartió el video de la violación entre sus amigos con un mensaje que decía: "Cuando la primera vez que tuviste relaciones sexuales fue una violación".

Durante la audiencia, el juez señaló que los fiscales debieron explicarle a la menor que sentó la denuncia que los cargos destruirían la reputación del niño, por lo que se negó a hacerle una audiencia como adulto.

La víctima fue identificada solo como 'Mary', un alias para proteger su identidad. Meses después, la joven se enteró de la existencia del video de la agresión lo que hizo que su madre se ponga en contacto con las autoridades. Los chats en donde la grabación fue compartida era bastante explícita, pero el juez indicó que solo eran “estupideces”.

La decisión de Troiano ha sido llevada a la corte de apelaciones y ha quedado abierta la posibilidad para que el caso pase de una corte de familia a un gran jurado, donde el acusado sería tratado como adulto, al tratarse de un delito grave. Hasta el momento, el cuestionado juez no ha emitido comentarios al respecto.