El presidente dijo que se rehúsa a aprobar un fondo de dinero para que las personas puedan votar por correo ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Durante una entrevista brindada este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó oponerse al aumento de presupuesto para el Servicio Postal, una idea propuesta por la bancada democrática, con el fin de dificultar la expansión de los votos vía correo.

En conversación con Maria Bartiromo en Fox Business Network, la periodista le cuestionó al mandatario por qué la Casa Blanca y los demócratas del Congreso todavía están muy lejos de aprobar un nuevo acuerdo del bono de dinero.

"Ellos [los demócratas] quieren tres mil quinientos millones de dólares para algo que resultará ser fraudulento, básicamente es dinero de las elecciones", respondió Trump.

“Quieren 25 mil millones de dólares para la oficina de correos. Ahora, necesitan ese dinero para que la oficina de correos funcione y pueda llevar todos estos millones y millones de boletas. Mientras tanto, no están llegando allí. Pero si no reciben esos dos elementos, eso significa que no puede tener voto universal por correo porque no están equipados para tenerlo", agregó.

Si bien nueve Estados han estado enviando las bolestas de las elecciones, la mayoría de los estados no lo han estado haciendo. "Si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener correo universal para votar. Simplemente no pueden tenerlo", explicó.

Al respecto, su contrincante, el demócrata Joe Biden, cuestionó la medida de Trump y lo acusó de golpear a la democracia. "El presidente está saboteando un servicio básico del que dependen cientos de millones de personas, cortando un salvavidas crítico para las economías rurales y para la entrega de medicamentos, porque quiere privar a los estadounidenses de su derecho fundamental a votar con seguridad durante los catastrófica crisis de salud pública", dijo mediante un comunicado.

Debido a la pandemia de coronavirus, los expertos estiman que hasta el 70% de los votos podrían emitirse por correo en este ciclo electoral, lo que se requiere son actualizaciones de equipos para manejar el conteo.

Y aunque Trump afirmó en su entrevista con Fox que "no hay nada de malo en salir y votar", citando a personas que votaron durante la primera y la segunda guerra mundial, los expertos en salud dicen que votar por correo podría reducir la exposición de los votantes y la propagación del coronavirus.