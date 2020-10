El médico informó además que el mandatario no presenta fiebre desde hace cuatro días. | Fuente: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene síntomas de COVID-19 desde hace 24 horas ni fiebre desde hace cuatro días, informó este miércoles su médico en un comunicado.

El facultativo Sean Conley dijo en su mensaje que Trump le dijo esta mañana que "Me siento fenomenal" y agregó que el mandatario "no ha tenido fiebre desde hace cuatro días y que no tiene síntomas desde hace 24 horas".

Conley precisó que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de la COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves.

Desde que el presidente anunció el viernes pasado que había contraído el virus, las declaraciones de su médico, Sean Conley, fueron muchas veces confusas, parciales y a veces hasta contradichas por el jefe de gabinete del presidente.

Los presidentes en general no tienen ningún interés en revelar la gravedad potencial de sus problemas de salud. Sobre todo a menos de un mes de la elección en la cual Trump busca la reelección pero se encuentra detrás de su rival demócrata, Joe Biden, en los sondeos.

Este último martes, dijo que está impaciente por debatir nuevamente la próxima semana. "Estoy deseando que llegue el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", escribió, en alusión al segundo duelo programado con el exvicepresidente de Barack Obama.

Trump, de 74 años, fue dado de alta el lunes del centro médico militar Walter Reed, en las afueras de Washington, donde había sido internado el viernes para ser tratado por COVID-19, horas después de anunciar que había dado positivo en la prueba diagnóstica.

AFP









