La iniciativa tiene el respaldo de más de 700 000 simpatizantes, incluidos veteranos, familias de militares y civiles. | Fuente: Captura | Youtube

Estados Unidos recuperará la "credibilidad" y el trabajo de las tropas desplegadas en el exterior se hará "más seguro" si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca, según los promotores de una campaña para pedir a los excombatientes y los hispanos de Florida que no voten por Donald Trump en estas elecciones.

"Los últimos cuatro años han sido en gran medida dolorosos para los veteranos y sus familias", señaló a Efe Jon Soltz, veterano de Irak y uno de los fundadores de VoteVets.

La iniciativa, que, según Soltz tiene el respaldo de más de 700 000 simpatizantes, incluidos veteranos, familias de militares y civiles, pagó junto con el sindicato UNITE HERE un aviso publicitario "anti-Trump" en español que se emite a partir de este miércoles en el área de Orlando, en el centro de Florida.

En el aviso se lamenta el maltrato del presidente Donald Trump a los veteranos y a los puertorriqueños, muchos de los cuales se asentaron en Florida y especialmente en el área de Orlando después de que el huracán María devastara Puerto Rico en 2017 y hoy forman una comunidad de 1,3 millones de personas.

Soltz recordó que el republicano comenzó su campaña electoral en 2016 "burlándose de los prisioneros de guerra" como el senador John McCain (1936-2018) y después "insultó" a la familia de un soldado musulmán muerto en Irak en 2004 y distinguido con una "Estrella Dorada" del Ejército estadounidense.

"Trump degrada a los puertorriqueños, dice que no contamos, que no importamos. Yo no voy a dejar que Donald Trump escupa sobre la tumba de mi hijo", dice el padre del boricua en el aviso.

"Es repugnante" que llamara a los excombatientes "tontos" y a aquellos "muertos en la guerra 'perdedores'", agregó.

Una de las prioridades actuales de los excombatientes es "proteger la atención que reciben del Departamento de Asuntos de Veteranos, que Trump ha intentado privatizar", señaló Soltz.

EFE

