El momento del robo a mano armada | Fuente: Departamento de Policía de Newport Beach

La Policía de la localidad de Newport Beach, en California (Estados Unidos), busca a un ladrón que, tras atracar a mano armada un banco, huyó en una bicicleta eléctrica. El delincuente quedó captado ayer por las cámaras que rodean la entidad bancaria OneWest Bank, en la ciudad costera de New Port Beach, una localidad acomodada en el Condado de Orange, al sureste de Los Ángeles.

En las imágenes se ve al sospechoso sobre una bicicleta eléctrica huyendo del lugar, luego de sustraer de la entidad unos 8.000 dólares en efectivo, de acuerdo con un comunicado de la policía local. El robo ocurrió cerca de las cuatro de la tarde. El sospechoso ingresó al banco usando gafas, chaqueta y un gorro negro, así como guantes blancos.

Armado y peligroso

El Departamento de Policía de Newport Beach relató que, tras ingresar a la sucursal, el ladrón presuntamente apuntó al cajero con una pistola semiautomática. El empleado acató las órdenes del asaltante y le entregó el dinero. Luego el ladrón salió con el botín y se subió a una bicicleta eléctrica negra en la que huyó del lugar.

También se cree que el hombre llevaba relleno entre sus ropas para no ser identificado. En el momento del asalto no había clientes dentro del establecimiento y no se reportaron lesionados. Sin embargo, las autoridades recomendaron al público que si ven al ladrón no traten de detenerlo, porque se le considera peligroso.

Antecedente

Esta no es la primera vez que un asaltante de bancos en California se hace notar por el transporte que utiliza en la escapada. En 2017, las autoridades capturaron a un ladrón de bancos apodado "Bandido del PT Cruiser", en alusión a un modelo pequeño de automóvil de la marca Chrysler.

Tras cometer el delito, las cámaras de varias de las entidades bancarias en el Estado Dorado registraron que James Allen Hayes, de 55 años, salía como cualquier otro cliente y se marchaba en un "PT Cruiser". Después de robar al menos 4 bancos en el sur del estado, el hombre fue capturado y aún llevaba su conocido vehículo. Este ladrón se declaró culpable y fue sentenciado el año pasado.

EFE