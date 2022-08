El presidente estadounidense, Joe Biden, se marcha, tras hablar durante una sesión informativa sobre una 'exitosa' operación antiterrorista que acabó con la vida del jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, desde el balcón del Salón Azul del White House, en Washington, DC, EE.UU. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue dando positivo por la COVID-19, según el test de antígenos que le hicieron este martes, pero se encuentra bien y continuará aislado para evitar contagiar a otras personas.

Así lo apuntó el parte de su médico, el doctor Kevin O´Connor, difundido por la Casa Blanca, según el cual todos los niveles del presidente -temperatura, pulso, presión arterial, respiración y oxígeno en sangre- son "completamente normales".

El médico añadió que los pulmones de Joe Biden están limpios y explicó que seguirá con la vigilancia diaria de la salud del mandatario de EE.UU., quien mantendrá sus "estrictas medidas de aislamiento".

Joe Biden, que según el doctor está "siguiendo a conciencia" esta recomendación para evitar que otros se contagien y proteger a todos los que trabajan a su alrededor, continuará trabajando desde su residencia en la Casa Blanca.

El pasado 21 de julio la Casa Blanca anunció que Joe Biden se había contagiado de la COVID-19 y el 27 de julio salió de aislamiento tras dar negativo el día anterior en un test.

Sin embargo, después de dar negativo durante cuatro días consecutivos, el sábado pasado una prueba de antígenos mostró que el virus aún estaba presente en el organismo del mandatario, que volvió a aislarse.

