Coronavirus en Estados Unidos | Fuente: EFE

Los neoyorquinos no podrán consumir en el interior de bares y restaurantes a partir del lunes, anunció este viernes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que justificó esta decisión por el aumento de las infecciones de COVID-19 y las hospitalizaciones.



"Las hospitalizaciones no se han estabilizado y con el aumento del índice de infección y la densidad de la ciudad de Nueva York, significa que el consumo en los interiores supone un riesgo muy elevado", dijo el gobernador, que insistió en que seguirá estando permitido el consumo en las terrazas y el envío de comida a domicilio.



Desde el pasado 30 de septiembre, los locales de la ciudad podían servir comidas y bebidas en su interior, aunque el aforo máximo se había reducido al 25 % de su capacidad.



Con esta medida se intentaba compensar la caída de clientes provocada por la bajada de las temperaturas en la ciudad, que no invita al consumo en el exterior.



Cuomo hizo este anuncio en su rueda de prensa diaria en la que aseguró que el índice de transmisión de la enfermedad se sitúa en el 1,3 % y el de personas que han dado positivo en las pruebas de covid-19 en el 4,98 %.



El gobernador explicó que entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre pasados el número de personas hospitalizadas en el estado subió de 1 540 a 5 159.



También desveló que según los últimos datos recogidos, los restaurantes y los bares constituyen el quinto lugar donde se producen más contagios, con un total del 1,43 % de los casos.



Sin embargo, resaltó que el principal foco, con diferencia, son los hogares y las reuniones sociales, que según la información que compartió, están detrás del 73,84 % de los contagios. Le siguen los servicios de salud, con casi un 8 % de los contagios; los estudiantes de educación superior con un 2,02 %, y los profesionales de la educación, con un 1,5 %.



Además, recordó que el estado ha garantizado la recepción de 170 mil dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer cuya aprobación podría tener lugar entre hoy y mañana, y adelantó que del suero para prevenir la covid-19 desarrollado por Moderna, que podría ser aprobado la próxima semana, Nueva York tiene garantizadas 346.000 dosis, que se prevé llegarán dentro de dos semanas.



El estado de Nueva York sigue siendo el más golpeado del país por la pandemia con 35 266 muertos, la mayoría fallecidos en la primera ola, seguido por Texas (23.897), California (20.516), Florida (19.591) y Nueva Jersey (17.608).



En cuanto a los contagios, California suma 1 467 956, le sigue Texas con 1 373 146, tercero es Florida con 1 094 697, Illinois es cuarto con 823 531 y Nueva York quinto con 743 242.

