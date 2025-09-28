Estados Unidos: reportan "múltiples víctimas" tras tiroteo en iglesia mormona de Michigan

Desde el departamento de Policía de Grand Blanc informaron que el tirador fue abatido, pero que hubo “múltiples víctimas” como consecuencia de su ataque.

Varias personas fueron heridas de bala este domingo en un ataque armado ocurrido en una iglesia mormona en la ciudad de Grand Blanc, estado de Michigan, Estados Unidos.

De acuerdo con información policial, el crimen ocurrió durante la mañana en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando un sujeto comenzó a disparar.

Según precisaron, el tirador fue abatido, pero también hubo “múltiples víctimas” como consecuencia de su ataque.

Asimismo, se registró un incendio en el lugar, que ya fue confinado.

“En este momento NO hay amenaza para el público”, señalaron desde el departamento de Policía de Grand Blanc, mediante una publicación en Facebook.

Reacciones

En tanto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos.

“Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia”, indicó.

Kash Patel director del FBI indicó, en tanto, que la agencia está a disposición de las autoridades locales y tildó el ataque como un acto “cobarde y criminal”.

Desde la Policía de Grand Blanc indicaron que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.