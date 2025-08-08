Últimas Noticias
Estados Unidos: al menos un policía herido deja tiroteo en una universidad de Atlanta

Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El tirador responsable fue abatido, según reportó la cadena Fox. Todavía se desconoce si hay estudiantes heridos tras este suceso.

Al menos un oficial fue herido y trasladado a un hospital tras un tiroteo sucedido este viernes en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, en Georgia, Estados unidos.

La casa de estudios emitió esta tarde una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo". Tras ello acudieron las autoridades para atender la emergencia.

"CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar", escribió en X la cuenta de Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.

De acuerdo con la cadena FOX5, tanto la Universidad Emory, como el Hospital Universitario del mismo nombre, han sido cerrados por precaución.

El medio local indica, además, que en el lugar de los hechos hay varios vehículos policiales con disparos y algunos con fugas de fluidos. 

El hombre señalado como el responsable de abrir fuego en el campus fue abatido, según informó la cadena FOX, que no ofreció más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

