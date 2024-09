Francisco Belaúnde destaca importancia del debate entre Trump y Harris: "Los dos debaten con bastante agresividad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estados Unidos Francisco Belaúnde destaca importancia del debate entre Trump y Harris: "Son dos personas que debaten con bastante agresividad"

El primer debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, se llevará a cabo este martes, 10 de septiembre, en Filadelfia.

Para el internacionalista Francisco Belaúnde, si bien este tipo de eventos no suelen ser decisivos de cara a la elección, este sí podría tener una importancia mayor que los debates vistos en años anteriores, debido a la estrecha diferencia registrada en recientes encuestas.

En diálogo con RPP, Belaúnde destacó que Trump ya tiene experiencia en este tipo de eventos, al ser su tercera postulación a la presidencia y que, si bien será la primera vez de Harris, la actual vicepresidenta podría beneficiarse del impacto que aún tiene su candidatura por el Partido Demócrata, en reemplazo de Joe Biden.

"Donald Trump es una persona que ya tiene experiencia debatiendo. Bueno, Kamala Harris también, pero Donald Trump se ha visto que puede ser muy agresivo. Aunque Kamala Harris también es muy combativa. Entonces, va a ser interesante ver este duelo entre dos personas que debaten con bastante agresividad", refirió.

Para el especialista, existe una diferencia en la preparación de ambos candidatos para el debate, pues Harris se encuentra hospedada en un hotel de Pittsburgh desde el jueves, mientras que Trump sigue realizando apariciones en público.

"Una prepara de manera muy casi profesional, si se quiere, el debate, y el otro tomándolo de manera un poco más ligera. Aunque no quiere decir que no esté preocupado, por supuesto, por el resultado. Él, en el fondo, incluso, no creía en este debate", comentó.

También, Belaúnde dijo que la visión de ambos candidatos sobre el manejo de los conflictos entre Ucrania y Rusia, e Israel y Hamás, es un tema que también se tocará en el debate. Afirmó que la postura demócrata y republicana coincide en el apoyo a Israel, por lo que la diferencia será la "tonalidad" con la que manifiesten dicha posición.

"Trump no quiere apoyar a Ucrania, es más, se tiene simpatía por Putin. No es el caso de los demócratas. El tema de la guerra en el Medio Oriente, que Trump acusa, no sé sobre qué base, que el gobierno de Biden es responsable por los rehenes y todo lo demás. Evidentemente, eso va a ser un tema complicado. Trump tiene una postura mucho más proisraelí que la de los demócratas, aunque también, Biden se ha visto que tiene una postura totalmente proisraelí", apuntó.

México y Venezuela

Consultado sobre la reforma que busca la elección de jueces mediante el voto popular en México, Belaúnde consideró que esta movida es un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar a los magistrados debido a sus conflictos con la Corte Suprema. Agregó que la situación en el país centroamericano se asemejaría a Bolivia, en donde consideró que el resultado de una medida similar no ha funcionado.

"Lo que está proponiendo López Obrador, en el fondo, efectivamente, va a afectar el sistema judicial, que, por supuesto, en México tienen muchos problemas, porque hay mucha corrupción, pero entiendo que el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad si nos basamos en la experiencia de Bolivia", aseguró.

Por otro lado, comentó acerca de la llegada a España de Edmundo González Urrutia, opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y el posterior pronunciamiento de su aliada, María Corina Machado, quien aseguró que González jurará como presidente de Venezuela, el próximo 10 de enero.

Según Belaúnde, el Gobierno de Maduro consideró no detener a González y habría permitido su salida del país por las "fuertes" reacciones que habría tenido su intervención.

"Si vemos el caso de los otros asilados en la Embajada Argentina, seis asilados, a ellos no los deja salir, no les da el salvoconducto; pero en el caso de González, saben perfectamente que arrestarlo habría sido bastante problemático, porque habría habido bastante más reacciones", apuntó.