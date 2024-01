Gift Cards: conoce lo que pasa con el dinero no gastado de las tarjetas

Muchas personas han recibidio en estas últimas fiestas como regalo gift cards de distintos rubros como tecnología, alimentos, ropa u hogar.

Para la temporada navideña, se tenía proyectado que los estadounidenses gasten casi 30 mil millones de dólares en gift cards, según la Federación Nacional de Minoristas. La misma entidad indica que las tarjetas de regalo para restaurantes son las más populares y representan un 33% de las ventas.

Pese a que muchas tarjetas de regalo son usadas, también hay una gran cantidad que son olvidadas y no utilizadas. En esos momentos, el valor de la gift card puede disminuir debido a que llegue a la fecha de vencimiento o por el cobro de multas por inactividad.

En la siguiente nota te contamos qué sucede con el dinero no usado de las tarjetas.

Va depender del estado en que esté el minorista lo que sucederá con el destino del dinero no gastado. Si ponemos de ejemplo a Starbucks, con sede en Seattle, reportó 212 millones de dólares en ingresos por tarjetas de regalo no usadas en 2022. Sin embargo, no toda esa gran cantidad se la queda la cadena de café.

Una gift card, por ley federal, no puede caducar por al menos 10 años. Luego de ese periodo, al menos 19 estados (incluido Delaware, donde están muchas de las grandes empresas) exigen a los minoristas trabajar con programas estatales de propiedad no reclamada para devolver el dinero a los consumidores. Lo que no es recuperado por los consumidores, pasará a ser invertido en iniciativas de servicios públicos estatales. Esto se realiza porque desde la perspectiva de los estados, el dinero no debería ir a las empresas porque no han dado ningún servicio para ganárselo.

¿Cómo recuperar tu dinero no gastado de gift cards?

Las oficinas estatales de propiedad no reclamada administran de manera conjunta el sitio web MissingMoney.com, que ayuda a conectar a los consumidores con el dinero que está a su nombre. Ahí se puede encontrar el monto que se le debe por gift cards no usadas.