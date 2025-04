Harvard cede ante presiones de Donald Trump: cambió el nombre de su departamento de diversidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La universidad de Harvard ha cambiado el nombre de su departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), en medio de una creciente tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que demandó por congelar parte de sus fondos federales.



En un correo electrónico, enviado la víspera a estudiantes y miembros de la institución y divulgado este martes por la prensa, la directora de la antigua oficina del DEI, Sherri Ann Charleston, indicó que ésta pasará a llamarse 'Community and Campus Life Officer' ('Vida en la Comunidad y en el Campus') con efecto inmediato.



Charleston, al citar las palabras del presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó que los miembros de la entidad deben "fomentar una comunidad que acoja la diferencia" y, al mismo tiempo, cumplir con una ley que prohíbe que las universidades tomen decisiones "en función de la raza".



Así, la directora del renombrado departamento subrayó la necesidad de reunir a personas "de diferentes orígenes, experiencias y perspectivas en una sola comunidad, centrándonos en las experiencias y contribuciones únicas de cada individuo y no en los amplios grupos demográficos a los que pertenecen".

La Administración de Donald Trump congeló a mediados de abril 2 200 millones de dólares en fondos federales para Harvard, después de que la institución rechazara la demanda del Gobierno de que ponga a fin a sus programas de diversidad y vigile la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros.

Está previsto que la primera audiencia de este caso judicial sea el próximo 21 de julio, cuando ambas partes harán sus alegatos iniciales en un tribunal de Boston.

Charleston también anunció ayer, en otro correo electrónico, que el centro ya no financiará unos eventos en los que alumnos de diversas comunidades y grupos étnicos se reúnen para celebrar su cultura antes de graduarse, según informó el periódico universitario, The Harvard Crimson.



El Departamento estadounidense de Educación había amenazado a la universidad con hacer más recortes en sus fondos federales si se seguían celebrando estas reuniones.



Harvard es una de las universidades que ha perdido parte de su financiación federal por informes del "Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo", creado por Trump, por aplicar políticas de 'discriminación positiva' o por no dar cabida a lo que el Gobierno califica de "diversidad de ideas".