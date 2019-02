Ralph Northam responde ante la prensa por la polémica al lado de su esposa, Pamela Northam. | Fuente: EFE

El gobernador del estado de Virginia (EE.UU), Ralph Northam, asegura ahora que no piensa renunciar a pesar de la polémica que lo rodea por una foto racista de su anuario universitario de 1984 en la que aparece un hombre con la cara pintada de negro (blackface) y otro vestido de miembro del Ku Klux Klan. El demócrata se había disculpado este viernes por esa foto, en la que admitió que él mismo aparecía; pero al día siguiente cambió de estrategia y aseguró que no es "ninguna" de las dos personas que aparecen en esa imagen.

"En las horas que han seguido a las declaraciones que hice ayer, he reflexionado con mi familia y con mis amigos de entonces y puedo afirmar que mi conclusión es que no soy la persona de esa foto", afirmó en una rueda de prensa Ralph Northam, que tiene 59 años y en 1984 tenía 25. El gobernador explicó que al ver la foto el viernes sintió "sorpresa y espanto", por lo que decidió disculparse automáticamente; pero luego habló con sus compañeros de clase que le ayudaron a hacer memoria y ahora puede afirmar que no es "ninguna" de las personas de la foto.

La foto de la polémica | Fuente: National Review

No obstante, Ralph Northam reconoció que en un principio había pensado que podía ser él porque, en 1984, ganó un concurso de baile en San Antonio, donde se pintó la cara de negro con el betún de sus zapatos para disfrazarse de Michael Jackson. Al respecto, el gobernador dijo que quería disculparse por ese episodio y por haberse pintado la cara de negro, algo que en EE.UU. se considera como un símbolo de racismo.

Le piden que renuncie

La fotografía apareció el viernes en una web de tendencia conservadora y provocó un terremoto político en todo el país pero especialmente en Virginia, que aún tiene abiertas las heridas de un pasado racista. La fotografía forma parte de la página de Ralph Northam, en el anuario de 1984 de la Eastern Virginia Medical School, junto a otras tres imágenes del hoy gobernador, una con traje y corbata, otra con su Corvette descapotable y la última con ropa de campo.

La fotografía provocó pedidos para que renuncie de parte de todos los sectores: la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el Partido Republicano de Virginia, y hasta los precandidatos demócratas a la Casa Blanca Kamala Harris y Julián Castro. Ralph Northam, sin embargo, reiteró este sábado su intención de terminar su mandato, que se extiende hasta enero de 2022. En caso de que sucumba a las peticiones a su dimisión, le sustituiría el actual vicegobernador, el afroamericano Justin Fairfax.

EFE