Joe Biden llama al Congreso a "actuar" para proteger a niños migrantes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este jueves al Congreso a "actuar para proteger" a los migrantes que llegaron de niños al país norteamericano, conocidos como "dreamers" o "soñadores", cuando se cumplen 11 años del programa que les permitió vivir en dicho territorio.

En 2012 el entonces presidente Barack Obama y Biden, en ese momento su vicepresidente, anunciaron el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para que estos migrantes pudieran vivir y trabajar en el país que consideran su hogar.

Desde el lanzamiento del programa, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han aprobado más de 800.000 solicitudes y a finales de diciembre de 2022 había unos 580.000 beneficiarios activos, según datos oficiales.

Para acogerse al DACA estos inmigrantes deben vivir en Estados Unidos desde 2007 y haber llegado antes de cumplir 16 años. También deben estar estudiando, haberse graduado o ser veteranos de las Fuerzas Armadas y no tener antecedentes penales.

"Los soñadores son estadounidenses. Muchos han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Son nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros pequeños empresarios", afirmó Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

"Fortalecen nuestra economía, enriquecen nuestros lugares de trabajo y, durante la pandemia de covid-19, muchos sirvieron a sus comunidades en primera línea", añadió.

A lo largo de más de una década el programa DACA ha sobrevivido a numerosos reveses judiciales, sobre todo cuando en 2017 el entonces presidente republicano Donald Trump quiso ponerle fin alegando que era inconstitucional. Su futuro todavía es incierto, dado que sigue pendiente de fallos judiciales.

En tanto, el presidente Joe Biden señaló al Congreso como responsable de la situación y pidió a los parlamentarios proteger a los menores.

"Solo el Congreso puede proporcionar una estabilidad permanente y duradera a estos jóvenes y sus familias (...). El Congreso debe actuar para proteger a nuestros 'dreamers'", insistió.

El gobierno demócrata "está comprometido con brindar a los soñadores las oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito", añadió Biden, quien en abril anunció un plan para ampliar la cobertura de salud a los beneficiarios del DACA.

El presidente estadounidense afirmó que seguirá "luchando para aprobar leyes que protejan a los 'dreamers' y creen un camino hacia la ciudadanía".

El secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, se sumó al llamamiento.

"Insto encarecidamente al Congreso a que finalmente dé a los soñadores el apoyo que merecen", afirmó en otro comunicado, en el que prometió que su departamento seguirá abogando en su nombre "todos los días, en los tribunales" y a través de acciones "hasta que el Congreso proporcione una solución duradera".

(Con información de AFP)

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) anunció este martes que si gana las elecciones de 2024, en su primer día en la Casa Blanca, dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y las "turistas de nacimientos".

"Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente", dijo en un video grabado desde su casa en Palm Bach (Florida).

Trump ordenaría a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus hijos nacidos en EE.UU. se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

A los hijos de quienes no cumplan ese requisito no solo no se les concederá la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar "pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes".

Con esa medida, Trump, uno de los por ahora seis candidatos a participar en las primarias para elegir al candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, se propone acabar con "un incentivo importante para la inmigración ilegal".

"Disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden (presidente de EE.UU.) ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen", señaló.

(Con información de EFE)