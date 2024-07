Joe Biden en aprietos: las voces influyentes que le piden renunciar a su candidatura presidencial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Organizaciones claves para la coalición demócrata, con un gran poder en la movilización de votantes, se han sumado en los últimos días a las voces que piden al presidente estadounidense, Joe Biden, que ponga fin a su campaña para las elecciones de noviembre.



El rechazo de estas organizaciones, encargadas de registrar a los votantes en EE.UU. para que puedan votar, ha ido en aumento tras el debate electoral del pasado 27 de junio, donde se pudo ver a un Biden perdido, titubeante e incapaz de hacer frente a su rival republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021).



Desde entonces han emergido voces entre las filas demócratas e influyentes donantes, que han cortado los flujos de financiación al partido hasta que el presidente abandone la carrera presidencial, una rebelión en cadena que ahora llega a los movimientos que impulsan, en especial, la participación de jóvenes votantes en las elecciones.



Progresistas, latinos y jóvenes contra Biden

La organización Sunrise Movement fue una de las primeras en pedir que Biden "pase la antorcha" a un nuevo candidato. El grupo, que aboga por la acción política contra la crisis climática, argumenta que esto protegería leyes como la de Reducción de la Inflación, destinada a ayudar a hogares con recursos limitados, y que Trump amenaza con derogar si llega a la Casa Blanca.



"El Partido Demócrata debe evaluar seriamente si Joe Biden puede convencer a los votantes y motivar a los voluntarios. Después de hablar con jóvenes de todo el país durante las últimas semanas, me preocupa que Joe Biden no esté en condiciones de movilizar a los jóvenes y ganar en noviembre", indicó en un escrito el director ejecutivo de este movimiento, Stevie O'Hanlon.



El director ejecutivo de Movement Voter Project (MVP), una colación progresistas de recaudación de fondos y organización de votantes, se sumó a este reclamo tras las preocupaciones que despierta la popularidad en Biden estados bisagra como Arizona o Nevada, donde los hispanos tienen un peso importante.



El pedido del entorno de Biden

Por si fuera poco, el expresidente Barack Obama dijo a personas de su entorno que Joe Biden debe reconsiderar su candidatura a la reelección, según The Washington Post.

Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden, de 81 años, han disminuido y debería "considerar seriamente la viabilidad de su candidatura", afirma el diario, que cita a allegados al expresidente.



Los líderes de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries respectivamente, también se habrían reunido con Biden en los últimos días para advertirle que su candidatura amenaza las perspectivas de su partido en las elecciones legislativas de noviembre, que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales.



CNN asegura que la influyente Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, le dijo que las encuestas indican que no solo no ganará sino que puede hacer perder escaños a los demócratas en las legislativas que se celebran al mismo tiempo.



Y varios demócratas de alto rango dijeron bajo anonimato a la plataforma Axios que creen que la creciente presión hará que Biden renuncie a su candidatura. No descartan que lo haga este fin de semana.



El miércoles el congresista californiano Adam Schiff pidió a Biden que "pase el testigo".



Una veintena de miembros de la Cámara de Representantes y un senador también se lo han rogado.



Una encuesta realizada a 65 organizaciones bajo el paraguas de MVP ubicadas en siete estados sugirió que el 74 % "preferirían firmemente o se inclinarían por ver a Biden retirarse, en comparación con el 26% que dijo que cree que debería permanecer en la carrera", indicó en un escrito.



De hecho, "muchos expresaron que les facilitaría la participación electoral y el trabajo de persuasión si el presidente Biden le pasara la posta a la vicepresidenta Kamala Harris", agregó el MVP.



Poder NC Action, una organización de Carolina del Norte que abraza la participación electoral de la comunidad latina en EE.UU., que representarán el 14,7 % de todos los votantes elegibles, según los datos de Pew Reserach, animó al Comité Ejecutivo del Partido Demócrata a poner los intereses de la nación "por delante de cualquier individuo".



La pérdida de apoyo entre estos colectivos amenaza con afectar a la participación de nuevos votantes. Según datos del Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Participación Cívica (CIRCLE), se estima que unos 40,8 millones de jóvenes de entre 18 y 27 años serán elegibles para votar en estos comicios.



Tres cuartas partes de los demócratas de 18 y 44 años quieren que el presidente de 81 años, se retire de la contienda electoral, según una encuesta publicada ayer por AP y Universidad de Chicago (NORC, en inglés).



Seis de cada diez votantes hispanos creen que Biden debería ser reemplazado

Otra encuesta realizada por The New York Times y Sienna College arrojó un dato más general: el 64 % de los votantes demócratas preferirían un nuevo candidato, mientras que los electores de todo el país se han desilusionado con el liderazgo de Biden, otorgándole un índice de aprobación de su trabajo del 33 %.



Además de ello, seis de cada diez hispanos encuestados sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo creen que el presidente Biden debería ser reemplazado como candidato, según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés).



El sondeo ‘Hispanic Voices: Annual Survey of Hispanics in the United States, July 2024’ realizado después del primer debate presidencial, en el que el actual mandatario tuvo una débil presentación, encontró que más de la mitad (60 %) cree que Biden debería ser sustituido como candidato.



La vicepresidenta, Kamala Harris, es considerada como el mejor reemplazo de Biden, con un puntaje de favorabilidad más alto (52,5 %) en comparación con el mandatario estadounidense, que apenas alcanzó el 49 %.



(Con información de EFE/AFP)