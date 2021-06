Gregory Bush fue condenado a cadena perpetua por asesinar a dos personas y herir a una tercera en 2018. | Fuente: whas11

Un hombre estadounidense que asesinó a tiros a dos clientes afroamericanos e hirió a un tercero, en una tienda de Kentucky en 2018, fue condenado este jueves a cadena perpetua por un tribunal federal, el cual determinó que se trató de un ataque racista.

Se trata de Gregory Bush, de 53 años, quien previamente había admitido su culpabilidad y por ello no fue a juicio.

Kristen Clarke, una alta funcionaria de derechos civiles del Departamento de Justicia, indicó que Bush fue condenado por su ataque atroz y racista contra tres personas afroamericanas, a las que apuntó por el color de su piel.

"Los actos de violencia racista no pueden ser tolerados en nuestro país hoy en día", añadió en un comunicado.

Ataque racista

El ataque se dio el 24 de octubre de 2018, cuando Gregory Bush entró en una tienda de comestibles en el suburbio de Louisville, Jeffersontown, armado con una pistola y en los pasillos siguió a Maurice Sallard, de 69 años, a quien no conocía y le disparó en la cabeza.

Luego salió de la tienda y, en el estacionamiento, disparó a Vickie Lee Jones, una mujer de 67 años a la que tampoco conocía. A continuación, apuntó con su pistola a otro hombre, también afroamericano, pero este estaba armado y disparó primero.

Además, Gregory Bush se enfrentó a un hombre blanco, también armado, y le dijo: "No dispares y no dispararé: los blancos no disparan a los blancos".

Los tribunales tardaron unas semanas en acusarle de un motivo racista, lo que causó frustración en la ciudad.

