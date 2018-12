Foto de DeAngelo tras su captura | Fuente: AFP

La estadounidense Barbara Rae-Venter es una doctora en biología especializada en investigar árboles genealógicos que ayudó a cazar al asesino en serie Joseph James DeAngelo, conocido como el 'Asesino de Golden State', y que hoy colabora con la Policía en otros 50 casos. Su pericia le valió ser reconocida por la revista Nature como una de las personas más importantes de 2018.

Tal como recuerda esta publicación, en febrero de 2017 Rae-Venter recibió una llamada de un investigador que buscaba ayuda con un caso criminal, que finalmente daría con DeAngelo, un expolicía de 72 años y asesino de 12 personas y que perpetró 50 violaciones y más de un centenar de asaltos entre 1974 y 1986.

El trabajo de Rae-Venter no solo condujo al arresto del asesino, sino que también demostró un enfoque poderoso, aunque controvertido, para identificar criminales a través de la genealogía genética, recuerda Nature. Rae-Venter se formó en primera instancia en genealogía genética, que utiliza el ADN para completar árboles familiares, para explorar su propia ascendencia.

Finalmente, comenzó a usar las herramientas para ayudar a otros, como las personas que habían sido adoptadas cuando eran niños, lo que atrajo la atención de Paul Holes, un investigador de la oficina del fiscal de distrito del condado de Contra Costa en California. Rae-Venter subió un perfil creado a partir del ADN de la escena del crimen en GEDmatch, una base de datos pública utilizada por los genealogistas.

Uno entre un millón

Aunque no es tan grande como los sitios web de genealogía comercial, los términos de servicio de GEDmatch no prohibían expresamente que la policía hiciera búsquedas. Según recoge el diario El País, semen preservado en un congelador permitió secuenciar el ADN del asesino y violador, cuya identidad todavía era desconocido. Los datos se subieron a esta página, una en la que alrededor de un millón de personas han incluido sus perfiles genéticos para buscar familiares, y buscó al asesino entre ellos.

De inmediato, Barbara Rae-Venter encontró a alguien que parecía ser un primo tercero o cuarto del asesino. Con la ayuda del FBI y los funcionarios legales locales, ella trabajó para triangular un antepasado común, un tatarabuelo suyo que vivió en el siglo XIX, y luego reconstruyó su árbol genealógico.

Finalmente, se concentró en Joseph DeAngelo, un exoficial de Policía que vivía en Sacramento y que fue capturado en abril de este año. Una prueba directa de su ADN probó el emparejamiento y su culpabilidad. El éxito de su trabajo ha llevado a que diferentes agencias policiales hayan pedido ayuda a Rae-Venter para perseguir más de medio centenar de casos criminales, según confesó a The New York Times, sobre los cuales no ha dado más detalles.

EFE