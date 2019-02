Alerta en la universidad de Towson en Maryland luego que las estudiantes se sintieran acosadas por la mujer que con la foto de su hijo le busca una cita para San Valentín. | Fuente: Towson University police

Una mujer causo molestia entre estudiantes de una universidad de Estados Unidos al recorrer el campus para buscarle una cita a su hijo con ocasión del día de San Valentín. La mejor emprendió esta búsqueda mostrando su foto a chicas estudiantes de la universidad de Towson, en el estado de Maryland.

Según el New York Times, este hecho fue alertado por las propias estudiantes quienes informaron que la mujer, no identificada, recorría los patios y mostraba la fotografía preguntando si querían una cita con el joven pues no quería que pase solo el 14 de febrero.

Precisaron que la mujer, de origen asiático ocasionó un malestar en algunas jóvenes, quienes indicaron a las autoridades que por un momento se sintieron acosadas por la mujer en su afán de ayudar a su hijo.

Esto fue confirmado luego que las cámaras de video vigilancia captaran a la mujer recorriendo el campus. Se trata de una dama de aproximadamente 50 años y quien lleva siempre su celular en mano, con la que mostraba la fotografía de su hijo. La última vez que la mujer fue vista en el centro de estudios fue el último viernes.

Ante esto, la universidad de Towson informó que no presentará cargos contra la mujer, sin embargo, si pidieron a los estudiantes que informen cualquier hecho enapropiado que se produzca en la casa de estudios, la cual tiene una alerta de seguridad.

“Este aviso tiene la intención de informar a la comunidad sobre los incidentes que pueden afectar su seguridad y protección. La invitación es a denunciar hechos que puedan ser de peligro”, indicó el jefe de seguridad del campus, Charles Herring.