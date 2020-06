Miami: Un grupo de tiburones fueron avistados cerca a la orilla de playa tras reapertura

Los canales de televisión locales publicaron imágenes tomadas desde el aire de un grupo de cuatro tiburones moviéndose muy cerca de la orilla. | Fuente: AFP

Varios tiburones fueron avistados este miércoles cerca de la orilla en las playas de Miami Beach, que por primera vez en 12 semanas están abiertas al público, aunque con medidas especiales para prevenir los contagios de COVID-19.



Los canales de televisión locales publicaron imágenes tomadas desde el aire de un grupo de cuatro tiburones moviéndose muy cerca de la orilla en South Beach, la parte de Miami Beach donde más bañistas se concentran.



Un mar cristalino permitía verlos desde la playa, razón por la cual no se ve personas dentro del agua en esas imágenes.



Estados Unidos fue el país donde más ataques no provocados de tiburones a humanos hubo en 2019, un año en el que se produjo un notable descenso en el número de esos incidentes pero se mantuvo el promedio de muertes causadas por los escualos, de acuerdo con el informe anual de la Universidad de Florida.



De los 64 ataques no provocados de tiburones confirmados en 2019, que contrastan con un promedio de 82 en los últimos 5 años, 41 fueron en aguas estadounidenses y de estos 21 en Florida, 9 en Hawai, 3 en California y 3 en Carolina del Norte.



El canal Local10 señala hoy en su web que durante el tiempo en que la playa estuvo cerrada al público por la COVID-19 los tiburones recuperaron su espacio como ha ocurrido con otros animales en diferentes lugares durante el confinamiento.



No se reportó incidente alguno con los tiburones en el día en el que los miamenses y los primero turistas llegados a la ciudad se han reencontrado con las playas.



Miami-Dade es el foco principal de la COVID-19 en el estado de Florida y los casos acumulados desde el pasado 1 de marzo en este condado suman ya más de 20.000.



