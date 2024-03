Murió Joe Lieberman, el senador que lideró la lucha contra los videojuegos violentos en EE.UU.

El exsenador estadounidense Joe Lieberman, que a inicios de los años noventa lideró una cruzada contra los videojuegos violentos, murió a los 82 años, confirmó su familia en un comunicado.

El fallecimiento de Lieberman, quien en 2000 fue candidato a la Vicepresidencia de Estados Unidos junto con Al Gore, ocurrió el pasado miércoles, en Nueva York, por complicaciones por una caída.

Lieberman fue un férreo crítico de los videojuegos violentos, al punto de iniciar una cruzada para regularlos; lucha que derivó en la creación de la ESRB, el sistema de clasificación de contenido en la industria del ocio virtual.



Quiso ser presidente de EE.UU.

Lieberman buscó la nominación presidencial demócrata en 2004, pero desistió después del resultado de las primeras primarias.

“El amor del senador Lieberman por Dios, su familia y Estados Unidos perduró durante toda su vida de servicio al interés público”, indica el mentado comunicado.

Los servicios fúnebres serán este viernes en la Congregación Agudath Sholom, en su ciudad natal de Stamford, en Connecticut, de acuerdo con la agencia EFE.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, lamentó la muerte de quien llamó su mentor y a quien recordó como un hombre “de principios y duro”, pero también “increíblemente cálido y amable y dedicado a Connecticut”.

“Hoy no sería fiscal general si no fuera por su apoyo y las muchas bondades que me mostró a lo largo de los años. Es un gran honor pasar junto a su retrato cada vez que entro en mi oficina. Es una pérdida para todos nosotros", dijo Tong.