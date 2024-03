'Super Mario Bros.: La película' estrenará su segunda parte en abril 2026

El pasado domingo, Nintendo anunció que habrá una secuela de Super Mario Bros.: La película (2023), la cual se estrenará el 31 de abril de 2026 en Estados Unidos y en "muchos otros países". La noticia fue confirmada por el presidente de los estudios Illumination, Chris Meledandri, quienes colaborarán en la producción del filme junto a la compañía japonesa de videojuegos.



"Nuestros directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic y nuestros talentosos artistas de los estudios de Illumination en París que dieron vida al Reino Champiñón en Super Mario Bros: La película, han estado ocupados desarrollando bocetos para el guion y diseñando poco a poco nuevos escenarios", explicó Meledandri en un video lanzado con motivo del Mario Day.



Por su parte, el creador del personaje, Shigeru Miyamoto, indicó que aún no tienen detalles específicos sobre la nueva película, limitándose a señalar que "se expandirá" el universo de Super Mario Bros. También anunció las fechas de lanzamiento de nuevos juegos de la saga: Paper Mario: La Puerta Milenaria (23 de mayo de 2024) y Luigi's Mansion 2 HD (27 de junio de 2024).

El 10 de marzo, en el Día de Mario, Nintendo confirmó la producción de una secuela para la exitosa película animada del 2023. | Fuente: Instagram: @nintendolatam

¿Cómo le fue en taquilla a Super Mario Bros?

Hasta enero de 2024, Super Mario Bros.: la película ha recaudado 574.9 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá, y 787 millones de dólares en otros territorios, sumando un total mundial de 1,361 millones de dólares. Se destacó como la película más taquillera basada en un videojuego luego de tan solo una semana desde su estreno.



También marcó un hito al convertirse en la primera película basada en un videojuego en alcanzar mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. En mayo de 2023, superó a Minions para convertirse en la película más taquillera estrenada por Illumination. Mantuvo este título hasta septiembre, cuando fue superada por Barbie de Warner Bros.

¿Por qué se celebra el Día del Mario el 10 de marzo?

Cada 10 de marzo, los aficionados de Super Mario celebran el día internacional del fontanero más famoso de todos los tiempos. A pesar de haber transcurrido cuarenta años desde su primera aparición, Mario continúa en pleno auge de popularidad gracias al constante lanzamiento de videojuegos, películas y una amplia variedad de contenido relacionado con su universo.



La elección de esa fecha se debe al parecido visual de la abreviatura del día ('mar10') con el nombre 'Mario'. No obstante, en sentido estricto, el cumpleaños de Mario es el 13 de septiembre. En esa fecha, en 1985, el emblemático personaje hizo su primera aparición en los hogares de Japón a través del videojuego Super Mario Bros para la consola Famicom.



No obstante, esta no fue su primera aparición en las pantallas, ya que Mario debutó en 1981 en el videojuego Donkey Kong, un título imprescindible en las populares salas de juegos recreativos de la época. Desde entonces, se han lanzado más de un centenar de juegos protagonizados por Mario, y se han vendido más de 421 millones de copias de sus aventuras en todo el planeta.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis