Mike Esmond, de 75 años, realizó donaciones totales este año por cerca de 85 000 dólares y durante los últimos tres años en más de 96 000. | Fuente: AFP (Referencial)

Un hombre de Gulf Breeze, una ciudad del noroeste de Florida (EE.UU.), que guarda un mal recuerdo de la Navidad por haber pasado frío mientras criaba a sus hijas, decidió pagar este mes de diciembre las facturas atrasadas del agua y la luz de varias familias por tercer año consecutivo, acumulando más de 96 000 dólares en donativos.



Mike Esmond, de 75 años, ha vuelto a sus donaciones navideñas con aproximadamente 4 600 dólares pagados la semana pasada a 29 facturas, lo que eleva sus donaciones totales este año a cerca de 85 000 dólares y durante los últimos tres años en más de 96 000, informó este viernes la televisión Local 10.



En diciembre de 2019, Mike Esmond, propietario de una empresa de limpieza de piscinas en Pensacola, pagó las facturas de los servicios de 36 familias para evitar que, como le ocurrió a él en 1983, se quedaran sin luz, agua o gas durante la Navidad.

Buen samaritano

A partir de entonces, y tras donar alrededor de 12 000 dólares durante las pasadas dos temporadas navideñas para pagar las facturas de servicios esenciales de los residentes de Gulf Breeze, Esmond recibió un cheque de la campaña "A Nut Above", de la compañía confituras Planters, por ser un buen samaritano.



Desde principios de 2021, Esmond ha utilizado el dinero del cheque, 104 000 dólares, para ayudar a más familias de Gulf Breeze en peligro de que les corten los servicios públicos, pagando 667 facturas, por un total de aproximadamente 80 000 dólares, detalla Local 10.



"En otras palabras, pagué la cuenta atrasada de todos durante un tiempo, entre marzo y agosto, como seis meses seguidos", comentó Esmond, un veterano del ejército de Estados Unidos.



El mes de diciembre de 1983 se alcanzaron temperaturas de 10 grados Fahrenheit (-12 ºC) según Weather Underground, y Esmond, con sus tres hijas, lo pasó sin electricidad ni calefacción al no poder pagar sus facturas.



"Ese año no teníamos calefacción y fue la temperatura más baja registrada nunca en Pensacola. Teníamos carámbanos de hielo colgando de las ventanas', aseguró Esmond al Pensacola News Journal.



Esmond dijo que con el dinero de la campaña de Planters que donó durante 2021, inicialmente no estaba planeando volver a donar en esta temporada navideña, pero la idea de inspirar a otros lo impulsó a continuar la tradición.



"Sabes, no se trata solo de pagar estas 29 cuentas, es la felicidad que esto trae a tantas personas en los Estados Unidos y en todo el mundo", dijo Esmond.



"Tengo innumerables cartas, secciones y correos electrónicos de personas", aseguró el donante.

(Con información de EFE)

