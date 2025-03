"No se puede seguir pensando que Trump es una anomalía histórica": ¿hacia dónde va el gobierno del magnate republicano?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la última semana, Estados Unidos ha arremetido nuevamente con sus políticas arancelarias, ejerciendo, particularmente, una presión económica sobre China. Esta situación conllevó a que la Embajada china en norteamérica indicara, a través de la red social X, que si el gobierno de Trump lo que "quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final".

No obstante, Farid Kahhat, internacionalista y catedrático, en diálogo con RPP, consideró que este tipo de mensajes no tienen mayor credibilidad, pues ninguno de los dos gobiernos estaría dispuesto a llegar "hasta el final" con sus amenazas.

"Creo que esto es un intento de responderle a Trump en sus propios términos, apelando a la hipérbole, pero todo el mundo es consciente de que son bravatas que no tienen mayor credibilidad, porque ¿qué quiere decir que estamos dispuestos a pelear una guerra hasta el final? Querría decir, presumiblemente, que estarían dispuestos a escalar hasta el plano nuclear y nadie cree que haya algún interés que pueda conseguirse a través de armas nucleares y que amerite el costo de pelear una guerra nuclear", indicó.

"Entonces, hay que tener en cuenta que estas son bravatas que son el saldo inicial de una negociación. Siempre prefieres hacer creer que negocias desde una posición de fortaleza y no desde una de debilidad. El problema con Trump es que, en una relación uno a uno, Estados Unidos tiene más poder de negociación que cualquier país del mundo, pero Trump está buscando conflictos comerciales con, virtualmente, todas las economías y, en ese sentido, esa ventaja inicial se perdería porque Estados Unidos también puede perder sustantivamente una guerra sin cuartel", agregó.

¿Hacia dónde va el gobierno del magnate republicano?

En esa línea, Kahhat consideró que las políticas arancelarias de Trump podrían terminar afectando al propio país norteamericano y que el mandatario era consciente de ese riesgo y, eventualmente, buscaría negociaciones "país por país".

"Se ha dicho más de una vez que los aranceles terminan siendo un impuesto que paga el consumidor local y no el exportador, como alega Trump, que en economías altamente interdependientes, como la industria automotriz en Norteamérica, las sanciones son un boomerang que termina afectando a tu propia economía, porque los fabricantes de autos norteamericanos los fabrican en ocasiones en México para exportarlos a Estados Unidos, y entonces afectas a empresas americanas si pones aranceles a los autos mexicanos", señaló.

"Creo que tal vez Trump no lo entienda, pero su entorno sí. Lo que algunos dicen es que Trump está buscando mayores ingresos tributarios por estos aranceles, que haría pagar a extranjeros no porque paguen el costo del arancel, sino porque afectaría la cotización de sus monedas respecto al dólar de una manera que beneficie las exportaciones americanas y que más adelante Trump va a buscar una negociación país por país, como la que hizo en su momento Reagan", añadió.

El internacionalista indicó que "hay una lógica detrás de lo que está haciendo Trump", pero que "el costo va a ser tan alto, por lo menos en una etapa inicial, que no está claro que la población lo acompañe si esta estrategia termina aumentando los precios internamente y generando una recesión".

"Lo primero ya está ocurriendo y lo segundo parece cada vez más probable", remarcó.

Asimismo, Kahhat consideró que "la buena suerte es que, aunque Donald Trump tiene una visión de la realidad absolutamente sesgada [...] hay señales de que sí entiende".

"Por ejemplo, cree que la Unión Europea se formó para fregar -usó un término más colorido- a Estados Unidos, cuando la realidad histórica es que Estados Unidos promovió la Unión Europea como un aliado al que quería fortalecer para que no fuera objeto de la influencia perniciosa del comunismo soviético", sostuvo.

"Pese a que tiene esta visión sesgada de la realidad, hay señales de que sí entiende. Él siempre, desde su primer gobierno, ha dicho que el desempeño de la bolsa de valores era una señal de lo bien que conducía la economía. Bueno, cada vez que ha anunciado aranceles a México y Canadá la bolsa de valores ha caído, sobre todo, como mencioné, en la industria automotriz y ahí es cuando retrocede", agregó.

Además, resaltó que sí habría "una estrategia detrás de lo que está haciendo y, tarde o temprano, va a aplicar algunas sanciones, salvo que la economía caiga significativamente".

"Lo que hay que tener en cuenta es que Trump se precia de ser impredecible y eso tal vez le ayuda en negociaciones bilaterales con países como China, pero lo último que necesitan los inversionistas es una situación en la cual el presidente sea imprevisible. Los inversionistas necesitan certeza sobre el futuro. Entonces, el problema es que, incluso si no aplica las sanciones, el que esté en este toma y daca constante es una prueba de que no se puede confiar en su palabra, de que no se sabe qué va a hacer el día de mañana", manifestó.

Finalmente, Kahhat señaló que "ya no se puede seguir pensando que Trump es una anomalía histórica".

"Durante el primer gobierno de Trump, los países podían creer que Trump era una anomalía histórica y que, traspasado el gobierno de Trump, Estados Unidos se iba a volver a sus políticas tradicionales. Pero habría que decir dos cosas que indican que eso no necesariamente eso es cierto", señaló.

"La primera es que la conducta predatoria frente al entorno, América Latina en particular, pero simultáneamente aislacionista respecto a Europa. Retirarse de los temas de seguridad europeos tiene larga tradición en Estados Unidos. El internacionalismo norteamericano es más cercano a la excepción, en perspectiva histórica, que a la norma", sostuvo.

"En segundo lugar, ya no se puede seguir pensando que Trump es una anomalía histórica. Acaba de ser reelegido con mayoría del voto popular. Y entonces, lo que va a terminar consiguiendo Estados Unidos es que los países no quieran volver a estar en esta situación y van a buscar otros socios comerciales, otras fuentes de inversión, sistemas de pago que no sean el SWIFT que pasa por el sistema financiero americano. Van a buscar depender lo menos posible de Estados Unidos para no estar expuestos a este tipo de amenazas constantes del Gobierno americano. Creo que, a largo plazo, lo que hace Trump va a ser contraproducente para su propio país", puntualizó.