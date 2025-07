Nueva York: al menos tres heridos tras ataque de tirador activo en el centro de Manhattan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos tres personas fueron heridas este lunes en el centro de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos, luego de que un hombre armado con un rifle de asalto comenzara a disparar.

De acuerdo con medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en los exteriores de un edificio que alberga oficinas de diversas firmas internacionales, el cual fue cerrado por la Policía que llegó al lugar.

Según lo reportado por The New York Times, un policía y dos civiles figuran entre los heridos. La Policía no dio más información del tiroteo ni la condición de los heridos.

Búsqueda de tirador

Se conoció que la Policía de Nueva York se encuentra en búsqueda activa del sujeto que disparó contra estas personas, la cual aún está en marcha.

En tanto, el acalde de Nueva York, Eric Adams, dio cuenta en X sobre esta situación en el centro de Manhattan e instó a la ciudadanía a mantenerse a buen recaudo.

"Neoyorquinos: hay una investigación activa sobre un tirador en marcha en Midtown en este momento. Tomen las precauciones de seguridad adecuadas si se encuentra en las cercanías y no salgan si se encuentran cerca de Park Avenue y East 51st Street", dijo Adams.