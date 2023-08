Peruano Luis Marino, alcalde reelecto de Port Chester, Nueva York: "Me he ganado el cariño del pueblo"

09 Aug 2023 - 02:25

Vocación de servicio: Marino Tarazona aclaró en RPP Noticias que él no postuló a la alcaldía de Port Chester por el dinero, sino que lo hizo para poder ayudar a la gente de su comunidad de manera más directa. "Mi sueldo como alcalde es de 7 mil dólares al año. Nosotros no entramos por el dinero, entramos por el compromiso con nuestra comunidad, por servir y ayudar a la comunidad. Lo que me llevó al sillón de la alcaldía es mi dedicación a la ciudad", aseguró.