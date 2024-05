Policía de Nueva York asegura que fue "accidental" el disparo durante desalojo en Universidad de Columbia

El Departamento de Policía de Nueva York aseguró este viernes que el arma de uno de sus agentes se disparó "accidentalmente" cuando participaba el martes en el desalojo del Hamilton Hall, un emblemático edificio de la Universidad de Columbia tomado durante las protestas propalestinas.



Pocas horas antes de ofrecer una rueda de prensa para aclarar lo ocurrido, la Policía había participado en operativos donde arrestó a 13 personas en la Universidad de Nueva York (NYU, en inglés) y a 43 en The New School, después de que ambas instituciones solicitaran la intervención contra manifestantes que habían levantado campamentos para apoyar la causa palestina en sus campus.



De acuerdo con Carlos Valdez, subjefe de la Unidad de Servicios de Emergencia que realizaba el operativo en Columbia el martes, el policía, de quien dijo tiene vasta experiencia y ocho años como sargento en esa unidad especializada, rompió el cristal de una ventana del edificio al que intentaban entrar y cambió su arma reglamentaria de mano cuando se le disparó.



La bala terminó impactando contra el suelo de la oficina a la que intentaban entrar, que luego supieron que estaba vacía, explicó Valdez, y agregó que el sargento, que no ha sido identificado, se cercioró de inmediato que en su equipo estaban bien.



Los policías continuaron con el operativo de desalojar el edificio Hamilton Hill y tan pronto el sargento pudo informó de lo ocurrido a su supervisor.



El incidente fue captado por la cámara que portaba el policía, inserta entre el pecho y el hombro, y el video fue entregado a la Fiscalía de Manhattan. El sargento se someterá a nuevas pruebas de entrenamiento y posteriormente se evaluará su aptitud, de acuerdo con Valdez.



Según el Departamento de Policía de Nueva York, el suceso no se reportó durante la rueda de prensa tras el desalojo del edificio porque no consideraron que fuera un incidente lo suficientemente anormal para hacerlo. EFE