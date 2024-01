Quién es Alexis Tomacruz, la estadounidense de 30 años que sido reportada como desaparecida en París

La estadounidense de 30 años de edad, Alexis Tomacruz, se encuentra desparecida desde el viernes 12 de enero del 2024 en París, Francia.

La estadounidense de 30 años de edad, Alexis Tomacruz, se encuentra desparecida desde el viernes 12 de enero del 2024 en París, Francia.

Ella es natural de Ebensburg, una ciudad ubicada en el condado de Cambria en el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Según informes de sus amigos de Facebook, actualmente vive en Nueva York.

Estuvo en contacto por última vez con ellos en la noche del viernes del 12 de enero. Desde entonces, no se sabe nada de ella. De hecho, según el medio altoonamirror, en Francia ya reportaron su desaparición.

Alexis Tomacruz se encontraba en París, Francia tomando clases de francés y también clases de yoga, aunque no saben exactamente dónde. Se alojaba en el distrito 4, cerca de Rambuteau y el Museo de Archivos Nacionales.

No solo ya no contesta el télefono, sino que no ha publicado nada en sus redes sociales desde el día mencionado. Sus amigos han hecho este caso viral para encontrarla a como dé lugar.