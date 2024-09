Donald Trump se encuentra "a salvo" tras registrarse un tiroteo cerca de su club de golf

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La campaña del expresidente y candidato republicano, Donald Trump, informó este domingo que se registraron disparos en un lugar cercano a donde se encuentra el exmandatario, quien se encuentra "a salvo".

No hay más información oficial sobre lo sucedido pero, según el diario New York Post, el suceso se produjo cerca de su club de golf en West Palm Beach, Florida.



Según afirmaron fuentes policiales a dicho diario, las informaciones preliminares señalan que fueron dos personas quienes se intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que "los tiradores se apuntaban entre sí" y no al candidato republicano, quien sufrió en julio un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvani.

EFE