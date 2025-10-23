Donald Trump demuele Ala Este de la Casa Blanca para construir salón de baile: ¿Cuáles son las reacciones en EE.UU?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente Donald Trump ordenó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 90,000 pies cuadrados, un proyecto que ha desatado una ola de reacciones encontradas en Estados Unidos.

La acción, iniciada esta semana, ha generado críticas de conservacionistas, historiadores y políticos, quienes consideran que se está destruyendo un símbolo histórico. Mientras tanto, aliados del presidente defienden la iniciativa como una modernización necesaria.

El costo del proyecto, ahora estimado en 300 millones de dólares, será financiado con donaciones privadas, según la Casa Blanca.

Un proyecto sin precedentes en la Casa Blanca

El Ala Este, construida en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt y remodelada en 1942 bajo Franklin D. Roosevelt, ha sido un espacio clave para las oficinas de la primera dama, eventos sociales y el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial.

“No es su casa. Es la tuya. Y la está destruyendo”, escribió en redes sociales Hillary Clinton, excandidata presidencial en 2016, reflejando el sentir de quienes ven la demolición como un ataque a la historia de “La Casa del Pueblo”.

El National Trust for Historic Preservation instó a la administración a “pausar la demolición hasta que los planes para el salón de baile propuesto pasen por los procesos de revisión pública requeridos legalmente”, según una carta enviada al Servicio de Parques Nacionales y otras comisiones.

Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que el proyecto no requiere revisiones exhaustivas debido a exenciones en la Ley de Preservación Histórica Nacional de 1966.

| Fuente: EFE

Reacciones divididas entre oposición y respaldo

Una encuesta de YouGov realizada el martes reveló que el 53 % de los estadounidenses se opone a la demolición del Ala Este, mientras que el 23 % la apoya y el resto permanece indeciso.

“Tenemos las manos atadas”, dijo Rebecca Miller, directora ejecutiva de la Liga de Preservación de DC, destacando la impotencia de los conservacionistas ante la falta de consultas previas.

Por otro lado, aliados de Trump, como Patrick Mara, presidente del Partido Republicano de Washington D.C., respaldan el proyecto. “Suena un poco absurdo, pero realmente no hay mucho espacio para eventos”, afirmó Mara.

La Casa Blanca defiende la demolición como una “modernización” y compara el proyecto con renovaciones históricas, aunque estas fueron de menor escala.

Un proyecto rodeado de controversia

La demolición contradice las promesas iniciales de Trump, quien en julio aseguró que el salón de baile “no interferirá con el edificio actual”.

“Para hacerlo correctamente, tuvimos que derribar la estructura existente”, justificó Trump este miércoles, mostrando imágenes de un diseño que incluye un puente de cristal para conectar el salón con la Casa Blanca.

El proyecto, liderado por McCrery Architects y Clark Construction, ha sido criticado por su opacidad. La Casa Blanca no ha publicado una lista completa de donantes, aunque se sabe que empresas como Amazon, Lockheed Martin y Palantir Technologies están involucradas.

Impacto histórico y legal

El Ala Este, que albergaba el teatro presidencial y el Jardín Jacqueline Kennedy, es un ícono de la historia estadounidense.

“Betty Ford tenía la mejor frase sobre lo especial que es el Ala Este: ‘Si el Ala Oeste es la mente de la nación, entonces el Ala Este es el corazón’”, declaró Anita McBride, exjefa de gabinete de Laura Bush, a la revista East Wing.

Expertos como Sara Bronin, profesora de derecho en la Universidad George Washington, argumentan que el Servicio de Parques Nacionales, involucrado en el proyecto, debe cumplir con revisiones de la Ley Nacional de Preservación Histórica.

“Este es el tipo de acción gubernamental miope que inspiró al Congreso a aprobar la Ley Nacional de Preservación Histórica hace seis décadas”, afirmó Bronin.

Mientras las excavadoras avanzan, el proyecto de Trump, que busca emular el lujo de su resort Mar-a-Lago, transforma la Casa Blanca en un reflejo de su visión personal. “¿Oyen ese sonido? Es música para mis oídos; me encanta”, dijo Trump a senadores republicanos, reafirmando su compromiso con el proyecto. Sin embargo, para muchos, la demolición del Ala Este representa una pérdida irreversible de un legado histórico.