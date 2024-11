Trump dice que México accedió a frenar la llegada de migrantes "con efecto inmediato", pero Sheinbaum da otra versión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que México ha accedido a frenar la llegada de migrantes a territorio estadounidense "con efecto inmediato", algo de lo que su equipo no ha ofrecido detalles y de lo que tampoco ha informado el Gobierno mexicano.



"México detendrá a las personas que se dirigen a nuestra frontera sur, con efecto inmediato. ESTO AYUDARÁ EN GRAN MEDIDA A DETENER LA INVASIÓN ILEGAL DE ESTADOS UNIDOS. ¡Gracias!", escribió Trump en su red social, Truth Social.



La declaración de Trump se produjo después de mantener una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.



"Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo", afirmó Trump, añadiendo que la mandataria "ha aceptado detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando de manera efectiva nuestra frontera sur".



"También, hemos hablado sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas hacia Estados Unidos y el consumo interno de estas sustancias. ¡Fue una conversación muy productiva", añadió Trump.



Sin embargo, el equipo de transición de Trump no ha proporcionado información adicional sobre un acuerdo concreto con México. Además, cualquier posible compromiso enfrenta limitaciones, ya que el actual presidente sigue siendo Joe Biden, y Trump no asumirá el cargo hasta el 20 de enero de 2025.



Sheinbaum asegura con "certeza" que "nunca" planteó a Trump cerrar la frontera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves con "certeza" que "nunca" planteó cerrar la frontera en su llamada con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien el miércoles afirmó que el Gobierno mexicano lo había garantizado.



“Cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza, de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte (de México), o en el sur de Estados Unidos, nunca ha sido nuestro planteamiento", declaró la gobernante en su conferencia diaria.



Sheinbaum se refirió a las versiones contrastantes sobre su charla con Trump, quien aseguró en Truth Social que la presidenta “aceptó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, efectivamente cerrando la frontera”, mientras que ella dijo en X que "reiteró que la postura de México no es cerrar fronteras”.

EFE