Trump planea aplicar nuevos aranceles a Colombia tras tildar a Petro como “líder del narcotráfico”

Estados Unidos planea aplicar importantes aranceles a los productos colombianos. Así lo confirmó Donald Trump, asegurando que la declaración oficial ocurrirá este lunes.

Un anuncio que tendrá lugar luego de haber ordenado este fin de semana suspender la ayuda financiera para Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

La decisión de Trump de suspender dicha ayuda implica un golpe a las finanzas públicas del país suramericano y a las operaciones de las fuerzas militares, que dependen en su mayoría de los recursos estadounidenses.

Trump amenaza con intervención

Trump también acusó a Gustavo Petro de ser “líder narcotraficante” y una persona con problemas mentales.

Advirtió al gobierno de Colombia que, si no pone fin a lo que considera “campos de exterminio” causados por la producción de drogas, “EE. UU. los cerrará y no de una manera muy amigable”, según las propias palabras del presidente Trump.

Por su parte el presidente de Colombia criticó el tono del mandatario estadounidense asegurando en sus redes sociales que "jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos” y nunca le ha faltado al respeto.

Washington aplica desde abril una base arancelaria del 10% a Colombia, igual que a la mayoría de los países latinoamericanos.