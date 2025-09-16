"Hay odios que no se pueden negociar": los mensajes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk que lo implican como autor del crimen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el último 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah (UVU), compareció la tarde de este martes por videollamada ante la corte distrital del estado de Utah, donde escuchó los cargos en silencio, vestido con un chaleco antisuicidio, y solo habló para confirmar su nombre.

El joven de 22 años se encuentra detenido sin fianza y enfrenta siete cargos, incluido asesinato agravado, y deberá asistir al inicio del juicio en su contra el próximo 29 de septiembre, como acordaron hoy un juez y la fiscalía de Utah en audiencia.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Jeff Gray dijo Robinson confesó el crimen en una nota oculta y mensajes de texto enviados a su pareja, en los que expresó su rechazo al "odio" que, según él, propagaba Kirk. Además, argumentó que el sospechoso actuó con intención y creó un riesgo para terceros, incluyendo menores presentes en el campus.

También se refirió a evidencia incriminatoria como ADN hallado en el rifle utilizado para el crimen. Y ante esta suma de evidencias y agravantes, Gray adelantó que la fiscalía pedirá la pena de muerte para Robinson.

El asesinato de Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point, ocurrió durante un evento de debate en la UVU. Un disparo desde un tejado acabó con la vida del activista, conocido por sus posturas ultraconservadoras y su cercanía al expresidente Donald Trump.

El crimen desató una intensa búsqueda que culminó con el arresto de Robinson tras 33 horas, gracias a la intervención de sus padres y un amigo de la familia.

La confesión oculta y los mensajes incriminatorios

La fiscalía reveló que Robinson dejó una nota debajo de un teclado en el apartamento que compartía con su pareja, un hombre transgénero en transición a mujer.

"Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar", decía la nota, según el fiscal Jeff Gray. Tras encontrar la nota, su pareja intercambió mensajes de texto con Robinson, quien admitió el crimen y explicó su motivo.

A continuación, el hilo completo de la conversación entre Robinson y su compañero de cuarto, según documentos judiciales:

Robinson: deja lo que estás haciendo, mira debajo de mi teclado.

Compañero de cuarto: ¿Qué?????????????? Estás bromeando, ¿verdad?

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero estaré atrapado en Orem un tiempo más. No debería tardar en volver a casa, pero aún tengo que agarrar mi rifle. Siendo honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Compañero de cuarto: ¿no fuiste tú quien lo hizo verdad?



Robinson: lo siento



Compañero de cuarto: ¿Creí que habían atrapado a la persona?



Robinson: No, agarraron a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero la mayor parte de esa zona de la ciudad quedó bloqueada. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando.



Compañero de cuarto: ¿Por qué?



Robinson: ¿Por qué lo hice?



Compañero de cuarto: Sí

Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden negociar.

Robinson: Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna evidencia. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.

Compañero de cuarto: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que un poco más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla estacionada justo al lado. Creo que ya revisaron el lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera recogido en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le devolviera el rifle a mi abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo conmigo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi padre que lo perdí?

Robinson: Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla....

Robinson: ¿Recuerdas cómo grababa balas? Los mensajes de [censurado] son ​​casi un meme. Si veo "los avisos se abultan uwu" en Fox News, me puede dar un infarto. Bueno, tendré que dejarlo, es una [censurado] mierda... A juzgar por lo de hoy, diría que la pistola del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de $2000 ;-;



Robinson: eliminar este intercambio



Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle... dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del rifle, y es muy original. Me está llamando ahora mismo, pero no contesta.



Robinson: desde que Trump asumió el cargo, [mi padre] ha sido un fanático bastante fanático de Maga.



Robinson: Me entregaré voluntariamente, uno de mis vecinos aquí es ayudante del sheriff.



Robinson: eres todo lo que me preocupa amor



Compañero de cuarto: Estoy mucho más preocupado por ti.



Robinson: por favor no hagas comentarios, no concedas entrevistas ni hagas comentarios. Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio.

Pruebas forenses y cargos adicionales contra Robinson

La fiscalía presentó evidencia forense que fortalece la acusación contra Robinson. "Se encontró ADN del sospechoso en el gatillo del rifle utilizado en el tiroteo", afirmó Gray. Además, se halló material genético de Robinson en una toalla que envolvía el arma y en un destornillador abandonado en el tejado desde donde se disparó.

En la casa del sospechoso, los investigadores encontraron casquillos con marcas similares a los del crimen y dianas con agujeros de bala.

Además del cargo por asesinato agravado, Robinson enfrenta acusaciones por disparo grave de arma de fuego, dos cargos de obstrucción de la justicia (por ocultar el rifle y deshacerse de su ropa), dos cargos de manipulación de testigos (por pedir a su pareja que borrara mensajes y guardara silencio) y un cargo por cometer un delito violento en presencia de menores, dado que había niños en el campus durante el crimen.

La intervención de los padres y la entrega de Robinson

Los padres de Robinson desempeñaron un papel clave en su arresto. Tras ver un video del sospechoso publicado por el FBI, la madre de Robinson sospechó de su hijo y lo confrontó por teléfono. Él negó inicialmente su participación, alegando que estaba enfermo en casa. Sin embargo, su padre también lo cuestionó, y Robinson insinuó que podría quitarse la vida.

"Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa para hablar sobre la situación", explicó Gray.

Con la ayuda de un amigo de la familia, un ayudante del sheriff retirado, Robinson se entregó el jueves por la noche.

Durante estas conversaciones, Robinson justificó su acción diciendo que Kirk "propagaba demasiado odio".

La madre del sospechoso reveló que, en el último año, su hijo se había politizado, defendiendo los derechos de las personas homosexuales y transgénero, y había iniciado una relación con su pareja transgénero.