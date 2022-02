La Casa Blanca precisó que la idea inicial era que el secretario de Estado, Antony Blinken y el el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov se encontraran primero, para más tarde celebrar una reunión entre los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. | Fuente: AFP

El presidente estadounidense, Joe Biden, no planea reunirse de momento con su homólogo ruso, Vladímir Putin, ante lo que EE.UU. considera el "inicio de la invasión rusa a Ucrania".



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que "la diplomacia no puede tener éxito, a menos que Rusia cambie de dirección".



Recordó que el secretario de Estado, Antony Blinken, canceló este martes una reunión que tenía prevista el jueves en Ginebra (Suiza) con el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"No está en los planes"

Bliken canceló la cita después de que Rusia autorizara el envío de tropas al Donbás y reconociera las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.



Psaki indicó que la idea inicial era que Blinken y Lavrov se encontraran primero, para más tarde celebrar una reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin.



"En este punto, eso no está en los planes", zanjó la portavoz, quien subrayó que Rusia debería adoptar acciones para rebajar la tensión en Ucrania para que un encuentro entre ambos líderes vuelva a estar sobre la mesa.



"Una desescalada significa mover tropas, significa desescalar respecto a las medidas que (los rusos) siguen tomando a diario", aclaró Psaki, que, no obstante, matizó que la cancelación de la reunión entre Blinken y Lavrov no significa el fin de la vía diplomática.

(Con información de EFE)

