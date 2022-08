Los trabajadores de la salud del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York trabajan en tiendas de campaña donde las personas están registradas para recibir la vacuna contra la viruela del mono. | Fuente: AFP

El Gobierno de Estados Unidos creó un grupo de respuesta ante la propagación de la viruela del mono en el país, y nombró a expertos en emergencias y epidemiológicos para hacer frente a esta enfermedad.

La Casa Blanca anunció en un comunicado esta mañana el nombramiento, por parte del presidente, Joe Biden, de los expertos que liderarán este grupo.

El coordinador será Robert Fenton, actualmente responsable de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) en el oeste del país y uno de los "líderes más experimentados en el manejo de emergencias en el país".

El subdirector del equipo será el doctor Demetre Dasklalakis, experto en salud pública y actualmente director de la división para la prevención del VIH en los Centros de Control de Enfermedades(CDC en inglés).

Dasklalakis es además experto en el tratamiento de las enfermedades que afectan a la comunidad LGTBIA+ y ha supervisado en varias ocasiones el combate de enfermedades infecciosas en el departamento de salud de Nueva York.

"Esperamos trabajar con Bob Fenton y Demetre Dasklalakis para acabar con el brote de viruela del mono en Estados Unidos, dijo en el comunicado el secretario de Salud del país, Xavier Becerra, quien destacó la experiencia de ambos para hacer frente a esta responsabilidad.

El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para combatir este virus y ha facilitado 1,1 millones de dosis de la vacuna a los estados y ciudades para controlar su propagación.

Tres estados en emergencia

La creación de este grupo se conoce un día después de conocerse que los estados de California e Illinois declararan el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono, sumándose así a Nueva York, que ya hizo lo propio el pasado viernes.

Se da la circunstancia de que los tres estados que han declarado la emergencia son los que albergan las tres mayores ciudades de EE.UU.: Nueva York en el estado que lleva el mismo nombre, Los Ángeles en California y Chicago en Illinois.

La declaración de emergencia autoriza a las agencias de los estados a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades para luchar contra esta enfermedad.

EE.UU. ha detectado unos 6.000 casos de viruela del mono, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.