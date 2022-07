Los trabajadores de la salud del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York trabajan en tiendas de campaña de admisión donde las personas están registradas para recibir la vacuna contra la viruela del mono en la ciudad de Nueva York. | Fuente: AFP

El estado de Nueva York (EE.UU.) declaró este viernes el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono durante los últimos días, concentrado fundamentalmente en la ciudad de Nueva York.

Según la declaración de emergencia firmada por la gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, el estado acumula ya 1 400 casos de viruela del mono.

La declaración de emergencia autoriza a las agencias del estado a destinar fondos y recursos a ayudar a las localidades a luchar contra esta enfermedad.

A mediados de julio, Nueva York activó un sistema de información para teléfonos celulares sobre la viruela del mono enviando el mensaje de texto 'MONKEYPOX' o 'MONKEYPOXESP' a un número de teléfono local (81336).

Los mensajes incluyen información sobre los síntomas y la transmisión de la viruela del mono y sobre las pautas de actuación después haber estado expuesto.

Vacuna de forma prioritaria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos han dispuesto que la vacuna JYNNEOS, específica contra esta enfermedad, se ofrezca de manera prioritaria a todos los grupos de riesgo.

Estos incluyen a las personas que han tenido contacto físico cercano con un infectado, que han tenido una pareja sexual infectada o que han tenido relaciones sexuales en un local donde se ha identificado un brote de viruela del mono.



(Con información de EFE)

