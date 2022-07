En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2022, un trabajador de la salud prepara una dosis de la vacuna contra la viruela del mono en el centro de vacunación municipal de Edison en París. | Fuente: AFP

Brasil, que en menos de dos meses ha registrado un millar de casos de viruela del mono y una muerte, recibirá hasta octubre las primeras 50 000 vacunas que encomendó para enfrentar el brote de la enfermedad, que serán distribuidas entre profesionales de la salud y personas expuestas al virus.

El viceministro de Salud de Brasil, Daniel Pereira, informó en rueda de prensa este viernes que las primeras 20 000 dosis son esperadas en septiembre y otras 30 000 en octubre.

Agregó que los inmunizantes serán ofrecidos a profesionales de salud que manipulan las muestras recogidas a pacientes o que tratan directamente a los enfermos, y a las personas que tuvieron contacto directo con los infectados.

Según Pereira, las vacunas fueron negociadas directamente con la Organización Panamericana de la Salud (OPAS) debido a que el laboratorio danés Bavarian Nordic, que produce el inmunizante, no tiene oficinas en Brasil.

"La OPAS hizo una encomienda inicial de 100 000 dosis de vacunas para los países de América, de las que 50 000 serán adquiridas por el Ministerio de Salud de Brasil", dijo por su parte el secretario de Vigilancia en Salud de la cartera, Arnaldo Medeiros.

Vacunación diferente a la COVID-19

Según el funcionario, a diferencia de la campaña de vacunación contra la COVID-19, que fue masiva y exigió la compra de millones de dosis para garantizar la inmunización de toda la población, la dirigida a combatir la viruela del mono será puntual y para pequeña parte de los brasileños.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) no pregona la vacunación masiva. Por eso, estamos hablando de una campaña de vacunación diferente a la de la COVID-19. Son virus totalmente diferentes; un tipo de contagio totalmente diferente y una letalidad diferente. Son enfermedades totalmente diferentes", dijo.

Explicó que, a diferencia de la COVID-19, que se transmitía a cualquier persona sin distinción, la viruela del mono se ha concentrado por ahora en grupos específicos.

"Los datos epidemiológicos que tenemos indican que, de los casi 20 000 casos en el mundo, un 95 % fue confirmado en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero no se puede estigmatizar debido a que la principal forma de transmisión es el simple contacto con la piel de la persona infectada", afirmó.

El anuncio de la llegada de las vacunas fue hecho poco después de que Brasil confirmara la primera muerte por la viruela del mono en el país y los primeros tres contagios entre niños.

Primera víctima mortal de viruela del mono

Según el Ministerio de Salud, la primera víctima era "un hombre" de 41 años que tenía "baja inmunidad", residía en el estado de Minas Gerais y era tratado contra un cáncer con quimioterapia en una unidad de cuidados intensivos de un hospital público, con un estado de salud que ya era grave.

La muerte, provocada por un choque séptico agravado por la viruela del mono, convirtió a Brasil en el primer país del mundo, junto con España, en registrar muertes por la enfermedad fuera de África.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta este viernes habían sido confirmados 1 066 casos de la enfermedad, principalmente en Sao Paulo, el estado más poblado del país.

Brasil es actualmente el segundo país de América con más infecciones por viruela del mono, sólo por detrás de Estados Unidos, que se acerca a los 3 000 casos.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Ppor eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.