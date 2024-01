Visa de turista de Estados Unidos: consulta por estas vías cuánto tiempo te permiten estar en el país

Ya sea mediante documentos físicos o electrónicos, podrás conocer el tiempo máximo que Migraciones te otorgó para que puedas estar en Estados Unidos

Obtener la visa de turista es el documento que te permitirá ingresar a Estados Unidos para una determinada actividad, como el turismo dentro del extenso país norteamericano. A la entrada del país, ya sea por tierra o aire, deberá pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), proceso que se conoce como "pasar por Migraciones".

El oficial de CBP, después de que brinde las respuestas a una serie de preguntas que le haga, tomará la decisión final de cuánto tiempo podrá quedarse en Estados Unidos. Generalmente, le concederán un tiempo de estancia de hasta 180 días (o 6 meses), sin importar que haya dicho que iba al país por una semana o un mes. Cabe mencionar que el oficial también puede dar un tiempo más corto de lo que haya declarado en la entrevista con él.

A continuación, podrá conocer las vías a consultar para saber cuánto tiempo de estancia le dieron en Estados Unidos.

¿Cómo conocer el tiempo de estancia que me otorgaron?

Usted conocerá y podrá revisar el tiempo de estancia que le permiten estar en Estados Unidos mediante documentos físicos, así como por vía online. Cuando viaje por avión o tierra, en los puertos de entrada será entrevistado por un oficial de CBP, quien será encargado de defnir su tiempo de estancia. Esa persona firmará en alguno de sus documentos (I-94 o pasaporte) indicando su fecha límite, por lo que en cualquier momento puede revisar para recordar hasta qué dia puede estar en Estados Unidos.

Por vía online tiene dos caminos: página web o app de teléfono. En la primera opción podrá ingresar a la página del Gobierno y entrar a la sección "How Much Longer May I Remain in the U.S.?", ahí deberá llenar con sus datos para luego ver el número de días que le dieron permiso y los que le quedan en Estados Unidos. En la segunda opción, podrá ingresar a la app CBP One en el celular para ver la fecha de vencimiento de su estadía en Estados Unidos y su permiso I-94 electrónico,

¿Cuáles son los castigos por quedarse más tiempo del permitido en Estados Unidos?

El castigo varía según la cantidad de días ilegales que se quedó en Estados Unidos. Quedarse después del límite lo podrá llevar a ser deportado, que su visa sea cancelada y no sea elegible a una en el futuro, así como la prohibición de ingreso al país por cierto tiempo.