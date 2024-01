Walmart: hombre de Texas denuncia a la tienda y exige productos gratis de por vida

El hombre exigió un pago de U$D 175 millones o acceso a productos gratis de la compañía sin costo por el resto de su vida.

Un hombre de Texas llamado Roderick Jackson ha interpuesto dos denuncias contra la multinacional de tiendas estadounidense Walmart por racismo. Los documentos fueron presentados a mano ante la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Arkansas, donde está la sede principal de la cadena, ubicada en Fayetteville.

Según el relato de Jackson en los manuscritos, los supuestos hechos ocurrieron en 2021 en una tienda de Omaha, Nebraska. Ahí fue acusado de haberse robado algo, a lo cual Roderick niega haber tomado algún objeto y que únicamente lo señalaron por su color de piel, lo que viola de manera directa sus derechos civiles.





Si bien Roderick no entró en detalles sobre la situación, en compensación, exige un pago por daños y perjuicios de U$D 175 millones o acceso a productos de la compañía de manera gratuita por el resto de su vida. Asimismo, solicita a la cadena que se haga cargo de todos los gastos legales de su demanda.

Walmart responde

Un portavoz de la empresa expresó para Telemundo que Walmart “no tolera la discriminación de ningún tipo”. Asimismo, aseguró que la compañía se defenderá ante las acusaciones, una vez que reciban la notificación de la denuncia de manera oficial.

Esta no es la primera vez que Jackson intenta demandar a Walmart. En 2021 emitió una denuncia por el mismo motivo, asegurando que lo arrestaron por un delito que no cometió, siendo “víctima de perfil racial”, lo que le generó estrés emocional y dolor por las esposas. Aquella demanda se desestimó porque no se notificó de manera adecuada a la compañía.