Xi Jinping estaría entre invitados a toma de posesión de Trump, pero no Putin, según prensa de EE.UU. y el Kremlin

El republicano Donald Trump ha invitado al presidente chino, Xi Jinping, a asistir a su toma de posesión, que tendrá lugar el próximo 20 de enero en la capital estadounidense, informó en las últimas horas la cadena de televisión estadounidense CBS.



Según el medio, pese a que ningún líder extranjero ha estado presente durante la toma de posesión de un presidente del país norteamericano desde al menos 1874, Trump habría invitado también a otros mandatarios como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.



El CBS, que cita "múltiples" fuentes anónimas conocedoras de la situación, no detalló si el líder chino ha aceptado su invitación.



De hacerlo, Xi, que acostumbra a designar enviados especiales para representarlo en tomas de posesión de mandatarios internacionales, se convertiría en el primer líder del gigante asiático en asistir a la investidura de un presidente de Estados Unidos.



Xi Jinping y Trump se reunieron por última vez en junio de 2019, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebró en la ciudad japonesa de Osaka.



El republicano regresará a la Casa Blanca tras haber impulsado una guerra comercial con el gigante asiático en su primer mandato (2017-2021) y tras haber prometido durante su reciente campaña electoral la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas.

Vladímir Putin no ha recibido invitación

Por su parte, el Kremlin informó que el presidente electo de Estados Unidos no ha enviado ninguna invitación al líder ruso, Vladímir Putin, para asistir a su toma de posesión.

"No, no la ha enviado", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Horas antes la cadena de televisión estadounidense CBS había revelado, citando fuentes propias, que al parecer el republicano sí ha invitado a su investidura al presidente chino, Xi Jinping.



El Kremlin también informó de que por el momento no hay una conversación prevista entre Putin y Trump, que fue presidente una primera vez entre 2017 y 2021. La última reunión entre ambos tuvo lugar en junio de 2019 en los márgenes de la cumbre G20 en Japón.