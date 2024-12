El Kremlin no confirmó la presencia de Al Asad en Rusia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Kremlin no confirmó los informes que señalaban que el derrocado presidente de Siria, Bashar al Asad, huyó a Rusia. Ello, luego de que agencias de prensa rusas informaran, citando fuentes del gobierno, que el dirigente y su familia estaban en Moscú y habían recibido asilo por motivos humanitarios.

"En cuanto al lugar donde se encuentra el presidente Al Asad, no tengo nada que decir", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa. ""Lo ocurrido, seguramente, sorprendió a todo el mundo, y en este caso nosotros no somos una excepción", agregó.

Peskov indicó que la "agenda oficial" del presidente Vladimir Putin no contempla una reunión con el depuesto mandatario.

"No, no es absolutamente necesario. No estamos obligados a hacerlo", dijo el portavoz del Kremlin respecto de si Rusia anunciaría de manera oficial la concesión de asilo a Al Asad y a su familia.

"Desde luego, ese tipo decisiones (la concesión de asilo) no pueden adoptarse sin participación del jefe del Estado. Es una decisión que le corresponde tomar a él", añadió.

Agencias rusas reportaron que Bashar Al Asad se encuentra en Moscú

Durante la noche del último domingo, agencias de pensa rusas anunciaron que Bashar al Asad y su familia se encontraban en Moscú luego de que fuera derrocado por una ofensiva rebelde liderada por islamistas radicales.

"Asad y los miembros de su familia llegaron a Moscú. Rusia les concedió el asilo por motivos humanitarios", indicó la fuente a las agencias TASS y RIA Novosti.

Esta fuente también indicó que Rusia ya está en contacto con los rebeldes sirios y que sus dirigentes "garantizaron la seguridad de las bases militares y las instituciones diplomáticas rusas en el territorio de Siria".

Además, añadió que Rusia desea "continuar el diálogo político por el interés del pueblo sirio y el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Siria".

(Con información de AFP y EFE)