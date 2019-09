El choque del segundo avión secuestrado con una de las Torres Gemelas fue transmitido en vivo. | Fuente: YouTube ViralSpace

El atentado del 11 de setiembre de 2001 dejó una gran consternación, porque por primera vez un ataque terrorista era transmitido en vivo para todo Estados Unidos y el mundo a través de la televisión. El impacto del segundo avión contra la torre este del World Trade Center tomó desprevenido a los periodistas que cubrían el incidente y 18 años después, las imágenes del ataque siguen generando impacto.

Transmisión en vivo. Los primeros reportes, cerca de las 09:00 a.m. del 11 de setiembre del 2001, hablaban sobre una gran explosión en la torre oeste del World Trade Center, las ‘Torres Gemelas’ para todo el mundo. Los principales canales de Estados Unidos (CNN, ABC, NBC, CBS) interrumpieron su transmisión abruptamente para informar sobre lo ocurrido, con imágenes de la torre humeante y sin muchos detalles la cuya naturaleza del incidente. Solo se hablaba de una explosión. Esto no tardaría en cambiar.

El segundo avión. A las 09:03 am., mientras los conductores de los noticieros y sus reporteros hablaban sobre el caos que se vivía en Nueva York, desde un rincón de la pantalla hizo su aparición un segundo avión. “Parece que un helicóptero de la Policía se acerca para ayudar”, dijo inocentemente una presentadora del canal Warner.



Según las investigaciones hechas por la inteligencia estadounidense, fueron 19 miembros de Al Qaeda que se dividieron en cuatro grupos para secuestrar cuatro aviones. Dos se estrellaron en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y uno en un campo abierto, presuntamente tenía como destino el Capitolio.



Cuando la aeronave se estrelló contra la Torre Sur, la sorpresa y la incredulidad se apoderaron de reporteros, conductores e incluso de técnicos y camarógrafos, cuyas voces se pueden oír al fondo, gritando el tan norteamericano “Oh my god!” (Oh dios mío). Se hizo evidente que esto no era un accidente, sino un atentado. Esa mañana, Estados Unidos supo lo que era el terror en el corazón de su territorio, en la ‘Gran Manzana’, en uno de los máximos símbolos del país.

Este es el memorial que recuerda que ahí estuvieron presentes las Torres Gemelas. | Fuente: Bloomberg Finance LP | Fotógrafo: Bloomberg

Las imágenes de la televisión norteamericana fueron retransmitidas por canales en todos los países del mundo, replicando el terror en suelo estadounidense para todo el mundo. | Fuente: elcandildelospensamientos.com

Antes del atentado, las Torres Gemelas del World Trade Center albergaban oficinas y era uno de los símbolos arquitectónicos más famosos de Nueva York junto a la Estatua de la Libertad. | Fuente: fanpop.com