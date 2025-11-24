Últimas Noticias
Alemania aconseja no viajar a Venezuela y advierte contra viajes a regiones fronterizas

Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania | Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Mediante un comunicado, el Ministerio de Exteriores alemán hizo referencia a la advertencia proveniente de Estados Unidos sobre riesgos en el espacio aéreo venezolano.

El Ministerio de Exteriores alemán aconsejó este lunes de manera "urgente" no viajar a Venezuela y advirtió especialmente de los riesgos que pueden implicar los desplazamientos a las zonas fronterizas con Brasil y Colombia.

En el comunicado del Ministerio se hace alusión a la advertencia proveniente de EE.UU. de riesgos potenciales en el espacio aéreo, lo que ha llevado a varias aerolíneas a cancelar sus vuelos al país sudamericano.

Asimismo, se menciona el Decreto de Conmoción Exterior del régimen de Nicolás Maduro que le da a los organismos venezolanos la posibilidad de cerrar las fronteras y el espacio aéreo.

"La situación en Venezuela es de momento tensa. La situación de seguridad puede agravarse en cualquier momento", dice el Ministerio.

Ello puede implicar, advierte, bloqueos en las carreteras, reforzamiento de los controles policiales y restricciones en el acceso a internet y en la telefonía móvil.

"El estado de excepción rige desde 2016, la crisis económica y de asistencia médica continúa. Numerosos riesgos, entre ellos la criminalidad violenta, se hacen más graves actualmente con la actual crisis y con la pobreza creciente", asegura el comunicado.

Además, se advierte que al ingresar a Venezuela ciudadanos alemanes y europeos pueden verse sometidos a intensos controles e interrogatorios e incluso pueden ser detenidos acusados de apoyo al terrorismo.

"Una asistencia consular en esos casos, hasta el momento, no ha sido posible", concluye el documento.

A lo largo de la frontera con Colombia y también en parte de la frontera con Brasil hay un alto peligro procedente del crimen organizado.

Alemania Venezuela Estados Unidos Nicolás Maduro

