Más de 800 personas evacuadas tras encontrarse una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Alemania

Aún es habitual que, en poblaciones de Alemania, país derrotado en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aparezcan bombas que datan de aquel conflicto.
| Fuente: Pexels (referencial)
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Las autoridades también aplicaron restricciones y desvíos temporales en el transporte ferroviario y el tráfico vehicular de la ciudad de Münster.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La detección y desactivación de una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial de 250 kilos en la ciudad alemana de Münster (oeste), obligó a la evacuación de 800 vecinos de un radio de 300 metros del punto donde fue detectado el explosivo.

Según informó la ciudad a través de su página web, la evacuación afectó a los habitantes de la zona cercana a las obras en las que se encontró la bomba, que estaba enterrada junto al LVM-Preussenstadion, el estadio del club de fútbol SC Preussen Münster, de la segunda división de la Bundesliga.

La operación, en la que participaron hasta 150 efectivos de los bomberos locales, la Policía y protección civil, también implicó restricciones y desvíos temporales en el transporte ferroviario y en el tráfico rodado de la ciudad.

Aún es habitual que, en poblaciones de Alemania, país derrotado en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aparezcan bombas que datan de aquel conflicto, que puso fin al régimen nazi.

Otra bomba hallada en el aeropuerto de Fráncfort

Dos días antes, se encontró y desactivó una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto de Fráncfort.

Fraport, gestor del aeropuerto de Fráncfort, dijo que "el tráfico aéreo no se vio afectado" debido a que está prohibido por la noche en este aeropuerto.

La bomba encontrada fue un proyectil de entre 75 y 100 kilogramos, según la Policía.

Por motivos de seguridad la Policía también acordonó el martes una zona de un radio de 500 metros alrededor del lugar donde se encontró el artefacto, cerca de la Terminal 3 del aeropuerto de Fráncfort, y evacuó el hotel Intercity.

Alemania Segunda Guerra Mundial

