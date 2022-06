Reino Unido: Boris Johnson niega que vaya a renunciar pese al escándalo del 'Partygate'

El primer ministro ha sido cuestionado desde el primer día que se destapó el escándalo | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jessica Taylor

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este miércoles que no sería "responsable" dimitir por el escándalo sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia del nuevo coronavirus. Su decisión ha provocado que cada vez más diputados conservadores pidan un cambio de líder.

Johnson ha justificado que se mantiene en el cargo por la "gran agenda" política con la que tiene que cumplir. Ha destacado "grandes presiones económicas", entre ellas, la guerra entre Rusia y Ucrania.

Boris Johnson admitió haberse encontrado "sorprendido y muy desconcertado" cuando fue multado por la Policía Metropolitana de Londres por la asistencia a las fiestas en el verano de 2020, según ha declarado en una entrevista para la página web Mumsnet, en la que la fundadora de la empresa dirigió las preguntas de los usuarios al político.

El público señaló al primer ministro de "mentiroso habitual", preguntándole cómo los ciudadanos podrían confiar en él. Johnson rebatió la afirmación, pero confesó: "Entiendo perfectamente lo exasperante que resulta que personas como yo no cumplamos las normas".

"No voy a negar que todo el asunto no ha sido una experiencia totalmente miserable para la gente del gobierno", ha dicho, a lo que añadió en su defensa que pensaba que acudía a asuntos de trabajo. "Creía sinceramente que lo que estaba haciendo era despedir a un personal muy trabajador que había hecho todo lo posible por ayudar a la gente durante la pandemia".

Tras la publicación del informe elaborado por la alta funcionaria Sue Gray sobre el llamado 'Partygate', Johnson compareció ante la Cámara de los Comunes (baja) para expresar su deseo de que el país "deje atrás" el escándalo y reiterar que ignoraba que en su ausencia las fiestas en Downing Street hubiesen infringido las reglas.

El conservador Johnson se disculpó, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, por haber participado en su celebración de cumpleaños el 19 de junio de 2020, por lo que fue multado por la policía, y asumió "plena responsabilidad" por lo sucedido en Downing Street, como le reclama el informe de Gray, aunque repitió que no piensa dimitir.

Johnson responsabiliza a otros

Johnson insistió en que, pese a que participó brevemente en varias de esas reuniones, sólo se rompieron las reglas anticovid una vez que él ya se había ido, a sus espaldas.

"No tenía conocimiento de cómo siguieron esas reuniones, porque no estaba ahí, pero me ha sorprendido y decepcionado, como al resto de la cámara. Y también me ha horrorizado el trato al personal de seguridad y de limpieza" por parte de los asistentes a las fiestas, aseguró.

(Con información de Europa Press)