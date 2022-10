Su retirada podría allanar el camino para el nombramiento del exministro de Finanzas, Rishi Sunak. | Fuente: AFP

El ex primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy que no se postulará como candidato en la carrera por Downing Street, dejando el camino abierto al gran favorito, Rishi Sunak, para suceder a Liz Truss como jefe de gobierno.

"Desgraciadamente, en los últimos días he llegado a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento", dijo en un comunicado.

Sin embargo, Johnson precisó que habría conseguido los 100 patrocinios necesarios para presentarse. Las solicitudes deben cerrarse a las 14H00 (hora local) del lunes.



El controvertido ex primer ministro se dijo convencido de que habría tenido, de ser candidato, "una buena oportunidad (...) de volver a Downing Street" y estar "bien situado" para liderar su campo durante las próximas elecciones legislativas previstas para dos años.

Su retirada podría allanar el camino para el nombramiento del exministro de Finanzas Rishi Sunak el lunes: actualmente es el único candidato con los 100 simpatizantes necesarios. La otra candidata, Penny Mordaunt, está lejos de serlo.

Liz Truss: "No puedo cumplir con el mandato"

Como se recuerda, Liz Truss, anunció este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador y que dejará la jefatura del Gobierno en cuanto se elija a su sucesor.

"Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato para el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con su majestad el rey para decirle que renuncio como líder del Partido Conservador", dijo en un breve mensaje a las puertas de su residencia en el 10 de Downing Street.

Liz Truss, la primera ministra de Reino Unido, renunció a su cargo a tan solo 45 días de haberlo asumido | Fuente: AFP

Truss abrió su declaración con una referencia al "momento de gran inestabilidad económica e internacional" en la que llegó al cargo, que asumió el pasado 6 de septiembre tras vencer en unas primarias de su partido.



"Hemos ofrecido resultados en las facturas energéticas y rebajando la cotización social. Hemos planteado una visión para economía de baja fiscalidad y alto crecimiento que aprovecharía las libertades del Brexit", consideró Truss, antes de reconocer que en la actual situación no podrá cumplir sus objetivos.

Truss precisó que un nuevo proceso de votación interna será organizado de aquí al final de la próxima semana para elegir a su reemplazante. Hasta entonces, la primera ministra continuará en funciones, según dijo.

(Con información de AFP y EFE)