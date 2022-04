Los militares de las Fuerzas Militares de Ucrania hablan después de su batalla contra las tropas rusas y los separatistas respaldados por Rusia cerca de la aldea de Zolote, región de Lugansk | Fuente: AFP

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confirmó este miércoles que Canadá proporcionará a Ucrania artillería pesada para responder a la ofensiva rusa en el este del país, aunque no ofreció detalles de cuándo se producirá la entrega del material militar.

Durante una conferencia de prensa, el líder canadiense dijo que la decisión de enviar artillería pesada a Ucrania se produce después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitase a Ottawa este material en concreto.

Sin embargo, Trudeau se mostró reticente a ofrecer detalles del envío de ese equipamiento militar, que enmarcó "en el contexto de una guerra ilegal de Rusia".

Detalles en próximos días

El primer ministro canadiense añadió que tiene que ser cuidadoso con la información pero que confía que en los próximos días podrá proporcionar más detalles "sobre lo que está siendo enviado y lo que ya se ha enviado".

Trudeau terminó señalando que Canadá está respondiendo directamente a la principal solicitud de Ucrania "en esta fase de la guerra", en la que Rusia está intentando hacerse con el control de gran parte del este del país.

Este martes, Zelenski publicó una carta en la que afirmó que si Ucrania tuviese acceso a todas las armas que ha solicitado a sus aliados, la guerra habría acabado ya.

La viceprimera ministra de Canadá y ministra de Finanzas del país, Chrystia Freeland, señaló este miércoles en un tuit que Ottawa y Washington están trabajando "para asegurar que el régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin paga el costo total de su brutal guerra y que Ucrania resulta victoriosa".

La decisión de Canadá de enviar artillería pesada a Ucrania se produce poco después de que Trudeau hablase el martes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con líderes europeos para tratar la invasión rusa de Ucrania.



