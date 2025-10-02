Cierran el aeropuerto de Múnich y se cancelan varios vuelos tras avistamiento de drones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actividad del aeropuerto de Múnich se ha visto interrumpida este jueves tras detectarse drones sobrevolando sus alrededores, lo que llevó a la cancelación de 17 vuelos y al desvío de otros 15 a ciudades como Stuttgart, Núremberg, Viena y Frankfurt.

Cerca de 3 000 pasajeros resultaron afectados por las suspensiones, en un momento especialmente crítico debido a la afluencia de visitantes por el Oktoberfest, que atrae a millones de personas hasta su cierre el 5 de octubre.

Las autoridades del aeropuerto alertaron a la Policía Federal tras el avistamiento de los drones, reportados inicialmente a las 21:30 hora local (2:30 p.m. en el Perú).

Debido a la oscuridad, no se pudo determinar el tipo, tamaño ni origen de los dispositivos, según informó Stefan Bayer, portavoz de la Policía Federal, al periódico Bild.

El aeropuerto habilitó camas de campaña, mantas, bebidas y bocadillos para los pasajeros varados durante la noche.

Drones en aeropuertos

Este incidente se suma a una serie de cierres de aeropuertos en Europa, como los de Copenhague y Oslo, por avistamientos de drones no identificados, lo que ha generado preocupación en la región.

Recientemente, una cumbre en Copenhague abordó la creciente presencia de drones en el espacio aéreo europeo, tras incidentes como el ingreso de 20 drones rusos a Polonia y aviones MiG-31 en Estonia.

Rusia ha negado su implicación, aunque el presidente Vladimir Putin bromeó en Sochi sobre haber enviado drones a Dinamarca, afirmando que "no lo volverá a hacer".

La policía estatal de Baviera y la federal alemana han sido contactadas para esclarecer el origen de los drones en Múnich, mientras las operaciones en el aeropuerto se normalizan progresivamente.