70 % de la población de la Unión Europea ya está vacunado por completo | Fuente: AFP

La Unión Europea (UE) ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 al 70 % de su población adulta antes del final de verano, según informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"El 70 % de los adultos de la UE están completamente vacunados. Quiero agradecer a las muchas personas que han hecho posible este gran logro. Pero debemos ir más allá. Tenemos que vacunar a más europeos. Y tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunar. Seguiremos apoyando a nuestros socios", escribió en la red social Twitter.



La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, celebró que se trata de "un importante hito" en los esfuerzos para acabar con la pandemia, pero insistió también en que habrá que continuar vacunando, luchando contra la desinformación sobre este tema y siguiendo las medidas de salud pública.



"No podemos pararnos aquí. Las nuevas variantes hacen necesario que vayamos más allá del 70 % para estar seguros. Tenemos que ir un paso por delante. Tenemos que abordar con urgencia la preocupante brecha de vacunación entre nuestros Estados miembros y estar listos para desplegar vacunas de refuerzo si la evidencia científica muestra que este es el camino a seguir", dijo en una declaración difundida por su gabinete.



La Comisión Europea, encargada de centralizar las compras de vacunas para los Estados de la UE, se había fijado a principios de este año la meta de vacunar antes del final del verano al 70 % de la población adulta, unos 255 millones de personas.



Tras un inicio lento de la campaña por la escasez de vacunas, los retrasos en las entregas y la suspensión temporal de la administración de AstraZéneca en algunos países, Bruselas logró ya en julio entregar las dosis necesarias para ello a los Estados, que también han ido acelerando y perfeccionando sus estrategias de vacunación.



Sin embargo, las tasas varían mucho entre los Veintisiete, con Irlanda a la cabeza con un 85,5 % de su población adulta totalmente vacunada, seguida de Dinamarca (83,5 %) y Portugal (82,4 %); mientras que a la cola se sitúan Bulgaria (20 %), Rumanía (31,9 %) y Letonia (45,5 %), según datos del Centro de Control de Prevención y Enfermedades (ECDC).



España, de los más avanzados, ha administrado ya la pauta completa de la vacuna al 76,7 % de los adultos y el 87,6 % tiene al menos una dosis.



A pesar de que muchos Estados aún no han alcanzado la marca del 70 %, la UE ya se plantea si debería administrarse una dosis de refuerzo, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no se ha pronunciado sobre si será necesaria.



De ser el caso, el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton, asegura que no habría escasez de vacunas puesto que la UE ha aumentado su capacidad de fabricación y ahora mismo genera "300 millones de dosis al mes".



En el segundo semestre del año, la Comisión Europea entregará 950 millones de dosis a los Estados miembros, explicó en una entrevista con la televisión pública francesa la semana pasada.

EFE

