Furgoneta fue destrozada por un tren a toda velocidad en Polonia: el conductor milagrosamente resultó ileso [VIDEO]

El accidente ocurrió a las afueras de Cracovia.
El accidente ocurrió a las afueras de Cracovia.
Fernando Chuquillanqui

Fernando Chuquillanqui

·

Las cámaras de seguridad captaron cuando el conductor, por intentar ganar la luz roja, quedó atrapado en los rieles. La furgoneta fue impactada con suma violencia por el tren, pero el conductor no sufrió daño alguno.

El conductor de una furgoneta salvó de una muerte segura, luego de que su vehículo fuera brutalmente impactado por un tren a toda velocidad, en la localidad Wola Filipowska, a las afueras de la ciudad de Cracovia, al norte de Polonia.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el chofer, por intentar ganarle a la luz roja, quedó atrapado sobre los rieles, entre las vallas de seguridad que se activan cuando va a pasar un tren.

En las imágenes, se ve al conductor retroceder y avanzar desesperadamente, en un fútil intento por evitar el choque. Segundos después, el tren pasa a toda velocidad, arrollando a la furgoneta, que salió despedida a varios metros de distancia.

La brutalidad del impacto hacía pensar en una tragedia, pero la Policía local confirmó que el chofer resultó ileso.

Video viral

El video de este impactante accidente se ha vuelto viral en redes sociales, donde la mayoría destaca la fortuna que tuvo el conductor, que resultó indemne de un choque que en otras circunstancias hubiera sido fatal.

La Policía polaca informó que el accidente ocurrió la mañana del pasado viernes y que el caso ha sido derivado a la Fiscalía a fin de que establezca las sanciones pertinentes.

“Recuerda tener siempre un cuidado extra al llegar al cruce de rieles. Detente antes de cruzar, mira alrededor y asegúrate de que el tren no venga”, indicó en sus redes sociales.

Polonia Accidente ferroviario Video viral

