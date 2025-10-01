Hallan muerto en París al embajador de Sudáfrica en Francia y Fiscalía señala "un acto deliberado"

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, embajador de Sudáfrica en Francia, fue hallado sin vida en un hotel de París. Las autoridades ya investigan el hecho.

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado muerto el último martes en París, según informó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación del país austral, desde donde precisaron también que la Policía francesa investiga las circunstancias del hecho.

El cuerpo del diplomático de 58 años fue hallado “encima del Hotel Hyatt”, ubicado cerca de la estación del metro Porte Maillot en el distrito 17 de la capital francesa, según reporta el diario Le parisien.

Desaparecido

Su esposa lo había reportado como desaparecido el último domingo, luego de saliera de su domicilio para asistir a un cóctel. Ese día por la noche, el embajador le envió un mensaje en el que le pidió disculpas y le dijo que tenía la intención de quitarse la vida.

El hallazgo se produjo durante la mañana del martes por un guardia de seguridad del Hotel Hyatt en su patio interior. Según señala el diario francés, dentro de la habitación que había rentado, el mecanismo de seguridad de la ventana fue forzado con unas tijeras y no se halló indicios de forcejeo.

Por ello, la Fiscalía francesa señala que el hecho podría tratarse de un “acto deliberado, sin que hubiera la intervención de terceros”.

El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, afirmó que el deceso de Mthethwa “no solo representa una pérdida nacional, sino que también es muy sentido en la comunidad diplomática internacional”.

Desde la Cancillería sudafricana señalaron que las autoridades francesas investigan ya las circunstancias en las que falleció el diplomático y expresaron sus condolencias a su familia.

Mthethtwa fue designado en la embajada de Francia en febrero de 2024 y previamente había sido delegado permanente de Sudáfrica ante UNESCO. Asimismo, fue ministro de Seguridad en Sudáfrica en 2008 y luego pasó a ser ministro de Arte y Cultura entre 2014 y 2019.